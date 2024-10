Amici 24 come funziona il nuovo meccanismo per i prof: così per gli allievi sarà più difficile restare in gara

Amici 24, i professori hanno un nuovo “potere” e, per gli allievi sarà più difficile restare in gara. Cosa c’è da sapere.

Amici 2024 è entrato nel vivo della competizione. La classe che si è formata circa un mese fa ha già convinto i telespettatori, i quali non riescono più a fare a meno dei ragazzi, che sono diventati dei veri e propri beniamini per loro. Basta dare infatti una veloce occhiata alle pagine social sorte a sostegno della trasmissione, per capire quanto i telespettatori siano letteralmente pazzi dello show.

Non mancano poi le tifoserie per i rispettivi professori, i quali sono sempre pronti ad invogliare gli artisti a dare il massimo e, a mettersi in gioco. Sul web sono state create dunque delle fan page con le quali i telespettatori si tengono aggiornati circa le vicende dei loro protagonisti preferiti e, altresì sulle questioni più importanti sollevate dai coach.

Amici 24: il nuovo meccanismo per i prof. solleva polemiche perchè per gli allievi sarà più difficile il percorso

Anche i professori sono amatissimi, poiché rappresentano per gli allievi la chiave di volta da sfruttare per arrivare al successo. Ciascun insegnante, infatti, mette a disposizione il proprio sapere per accompagnare i ragazzi nel loro personale percorso di crescita artistico ed umano.

Alcuni sono sempre chiacchieratissimi come la splendida Alessandra Celentano, la quale riesce a sollevare questioni interessanti per i fan, dalle quali ne discendono delle vere e proprie diatribe social. Quest’anno anche la nuova arrivata Deborah Lettieri sta conquistando l’attenzione del pubblico.

Entrambe, infatti, hanno già utilizzato il nuovo meccanismo che è entrato in vigore da pochissimo. Trattasi di una novità assoluta che renderà il percorso degli allievi della scuola più difficile. È stata infatti data la possibilità ai coach di mettere a rischio la permanenza dei cantanti e dei ballerini all’interno del talent show.

I professori discrezionalmente potranno segnalare gli allievi che non ritengono meritevoli del banco. I cantanti ed i ballerini segnalati dovranno dunque esibirsi e dimostrare di avere le carte necessarie per continuare il percorso ad Amici. Come accennato, Deborah ha già utilizzato tale escamotage.

Domenica 20 ottobre 2024, infatti ha segnalato Sienna e, la Celentano si è detta concorde con lei. La giovane ballerina si è dunque esibita ed Emanuel Lo le ha ridato la maglia. Se così non fosse stato, per Sienna sarebbe divenuto difficile restare in gara. Si tratta come accennato, di un meccanismo nuovo che fa discutere i fan, i quali sono preoccupati per il loro preferiti.