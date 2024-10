Beatrice Valli, sposa bis: il vestito è un sogno, ecco cosa ha scelto

Beatrice Valli sposa bis: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto un abito da sogno. Ecco come si è presentata.

Marco Fantini e Beatrice Valli sono una delle coppie maggiormente consolidate nate alla corte di Uomini e Donne. Il loro primo incontro ormai risale a qualche anno fa, incontro che ha cambiato la vita di entrambi. Oggi hanno una famiglia bellissima e sono molto felici. Dopo una lunga convivenza e 4 figli i due hanno deciso di convolare a nozze. Poco più di due anni fa si sono detti si nella splendida cornice di Capri, circondati dagli affetti famigliari e dai tanti amici che li hanno sostenuti nel loro percorso.

Un matrimonio che ha avuto un certo eco mediatico e che ha coronato il sogno d’amore dei due ex protagonisti di Uomini e Donne. Da notare che quando Marco e Beatrice si sono conosciuti, l’ex corteggiatrice era già mamma. Aveva avuto un figlio da una relazione precedente, ma questo non ha pregiudicato la nascita di un nuovo amore. Oggi sia Marco che la Valli sono molto attivi sui social dove condividono momenti del loro privato e della loro vita famigliare.

Hanno un vasto seguito e sono sempre disponibili con i fan che non mancano di rivolgergli richieste e domande. Proprio per questo nei giorni scorsi hanno pubblicato alcuni scatti del loro matrimonio bis. Dopo il rito civile Marco e Beatrice hanno scelto di ufficializzare il loro amore in chiesa, e lo hanno fatto in occasione del battesimo dell’ultima figlia Matilda Luce. L’evento ha avuto un vasto seguito: ecco quale abito ha scelto l’ex corteggiatrice.

Beatrice Valli sposa bis: abito bianco e cappello

Il matrimonio bis di Beatrice Valli e Marco Fantini non poteva passare inosservato. La Valli ha scelto un look che ha suscitato una serie di commenti: abito bianco lunghette, scollatura con motivo a intarsi, e scialle di chiffon sulle spalle. Ad dare un tocco glam all’outfit, già decisamente particolare per un evento in chiesa, un maxi cappello a falda larga.

Beatrice è entrata in chiesa accompagnata dal figlio minore ed era visibilmente emozionata. Dopo la cerimonia i due neo sposi si sono scambiati un bacio appassionato e hanno fatto le foto di rito con la famiglia: “Ci siamo ripromessi AMORE ETERNO davanti a Dio e lo abbiamo fatto in un momento di unione per noi molto importante, quello del Battesimo della nostra Matilda Luce.2

Questa la didascalia che accompagna il commovente scatto e che ha ricevuto tantissimi like e auguri: “Ma che belli che siete…auguri a voi e alla vostra piccola.” ha postato un fan. E ancora: “Siete semplicemente meravigliosi!!! Auguroni per tutto a voi e alla vostra splendida famiglia.”