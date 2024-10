Perchè Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si sono lasciati: la verità sull’addio

La coppia è scoppiata la scorsa estate: scopriamo i dettagli che hanno portato i due volti noti de Le Iene a dirsi addio.

Sono entrambi inviati de Le Iene, e la loro relazione sentimentale ha fatto sognare tutti i fan del programma di Mediaset. Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si sono amati per 5 anni. Il colpo di fulmine tra loro è scoccato dopo essersi lasciati con i rispettivi compagni dell’epoca: Veronica usciva dalla relazione con il collega Stefano Corti, mentre Nicolò si era separato da Eleonora Pedron.

È stata Veronica, a giugno del 2024, ad annunciare che l’idillio tra lei e Nicolò era finito, spinta dalle pressioni scaturite dalle speculazioni sul loro conto, con un post condiviso su Instagram: “Ragazzi ciao. È vero, io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento”.

L’inviata de Le Iene (giustamente) non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli, non entrando nel merito delle motivazioni che hanno spinto la coppia a separarsi. Tuttavia, ci ha pensato Amedeo Venza a dire qualcosa in più, anche se le sue dichiarazioni non hanno trovato riscontro ufficiale da parte dei diretti interessati.

I motivi della separazione di Veronica Ruggieri e Nicolò De Devitiis

Se Veronica Ruggieri ha deciso di ufficializzare la rottura con il collega de Le Iene sui social, Nicolò, invece, ha mantenuto il silenzio, lasciando i follower curiosi di sapere i motivi della separazione. Curiosità che è stata parzialmente soddisfatta da Amedeo Venza.

L’esperto di gossip in fatti durante un’intervista ha rivelato alcuni dettagli riguardanti l’addio dei volti noti del programma di Mediaset, spiegando che uno dei possibili motivi della crisi tra i due potrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere legato all’attività di De Devitiis su TikTok. Secondo Venza, Veronica sarebbe stata infastidita dalla presenza costante di Nicolò sui social e dal suo coinvolgimento nei video con altri personaggi, spesso con atteggiamenti che lei trovava fuori luogo.

“Ill motivo? Perché lui va a fare questi video di TikTok con i vari personaggi. Lui si mette lì, fa i video, conosce gente, invita. Se ha tradito Veronica? Guarda, che l’abbia tradita io non posso dirlo, non lo so. Però sicuramente a lei dava fastidio questo atteggiamento, questo io te lo dico per sicuro”. Ha chiosato Venza.

Quest’ultimo ha anche raccontato di aver ricevuto informazioni da un collega di De Devitiis a Le Iene, il quale ha riferito che Nicolò avrebbe avuto un comportamento un po’ arrogante sul set. In particolare, durante uno scherzo a Ghemon, cantante e rapper, De Devitiis avrebbe assunto atteggiamenti che hanno spinto Ghemon a chiedergli di “non fare il galletto”.