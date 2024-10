Endless Love e Terra Amara: arriva la clamorosa decisione Mediaset

Mediaset ha preso un’importante decisione per ciò che riguarda Endless Love, dopo le anticipazioni turche arriva un altro colpo di scena.

Mediaset ha ormai deciso cosa deve fare con Endless Love, la serie turca è amatissima dal pubblico italiano e le sorti di Nihan e Kemal appassionano ogni giorno milioni di italiani. Dopo le anticipazioni terribili che sono arrivate dalla Turchia, l’azienda del Biscione è stata costretta a prendere una decisione.

Nessuno si sarebbe mai immaginato un risvolto del genere, eppure è intervenuto direttamente Pier Silvio Berlusconi ha deciso cosa fare e la cosa spiazzerà non poco il pubblico italiano. Mentre le ultime puntate di Endless Love stanno lasciando letteralmente con il fiato sospeso, adesso arriva quest’altro colpo di scena.

Endless Love, cosa ha deciso Mediaset per la serie turca

E’ indubbio che Endless Love abbia avuto un successo smisurato in Italia, lo stesso discorso vale per Terra Amara, entrambe le serie turche hanno ottenuto ascolti record e per questo Mediaset ha deciso una cosa davvero importante per il prossimo palinsesto televisivo.

E’ ormai noto che Endless Love presto finirà, dalla Turchia sono giunte terribili anticipazioni che parlano di un epilogo tragico: Kemal purtroppo morirà e pare che – al momento – la fiction si concluda così. Intanto, però, l’azienda del Biscione, visto il successo smisurato dell’amatissima serie turca ha deciso di investire su altri sceneggiati del genere. Pare che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di continuare a investire su prodotti turchi. A dirlo è stato anche Antonio Adinolfi di Publispei, che è la casa di produzione di alcune delle serie cult italiane come i Cesaroni.

Pare che le intenzioni siano quelle di acquistare altri diritti di fiction turche e adattarle in Italia. Intanto già si saprebbe quale serie televisiva turca prenderà il posto di Endless Love quando finirà. Dovrebbe trattarsi di Aldatmak, che dovrebbe debuttare l’anno prossimo, si tratta di una storia di una giudice donna che sarà costretta a tradire i suoi principi e il suo giuramento per salvare i suoi figli. Una fiction che promette di essere davvero intensa e ricca di emozioni, proprio come quelle che il pubblico italiano già conosce.

Le serie televisive turche sono così vincenti per una serie di ragioni, in primis sono viste da un pubblico eterogeneo dal punto di vista anagrafico, cosa che le rende appetibili a più persone. Inoltre le trame sono quelle tipiche degli sceneggiati che appassionano i telespettatori, storie d’amore tormentate, indagini giudiziarie, storie di mafiosi, drammi, morti e bugie. C’è sempre la contrapposizione tra il buono e il cattivo, la lotta per scoprire la verità che tiene con il fiato sospeso e tutti risvolti con colpi di scena clamorosi. Elementi che rendono queste serie un vero successo per il pubblico.