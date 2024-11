Uomini e Donne, anticipazioni: una coppia del trono over lascia la trasmissione

Uomini e Donne spoiler: una coppia del Trono Over ha lasciato la trasmissione. I fan sono al settimo cielo, chi sono i due.

Una coppia del trono over ha deciso di abbandonare la trasmissione per proseguire la conoscenza all’esterno. Le talpe presenti in studio al momento della registrazione delle puntate che andranno in onda dall’11 al 15 novembre hanno infatti rivelato che ci sarà un colpo di scena pazzesco. Non appena la notizia si è diffusa è divenuta virale, proprio perché nessuno sospettava che i due fossero realmente innamorati, per settimane infatti sono stati al centro del gossip ed in tantissimi hanno nutrito di sospetti circa la veridicità delle emozioni provate da entrambi.

Con buona pace dei detrattori la coppia ha lasciato lo studio mano nella mano, felice di poter intraprendere la relazione al di là delle telecamere. Non appena hanno reso note le loro intenzioni c’è stato un sentimento di gioia generale. I loro fan hanno esultato quando hanno appreso la notizia della decisione. Si tratta infatti di un gesto forte che denota la volontà ed il desiderio reciproco di costruire una relazione appagante e felice lontano dai riflettori.

Uomini e Donne, anticipazioni: è nata una nuova coppia

Si tratta di Marcello e Giada. I due si sono conosciuti qualche settimana fa e sono usciti insieme, si sono accorti di nutrire una vicendevole attrazione sia fisica sia mentale ed hanno portato avanti la loro frequentazione. Dopo aver approfondito dunque la conoscenza hanno deciso entrambi di voler vivere la loro neonata storia all’esterno.

Spazio poi alle vicende di Mario Cusitore, che è stato infatti nel corso della passata stagione al centro della scena per le sue trasgressioni al regolamento, motivo per il quale in pochi credono alla sua buona fede. Mario nel corso della passata stagione di Uomini e Donne ha infatti violato il regolamento, conoscendo donne al di fuori della trasmissione mentre era alla corte di Ida Platano.

I due hanno pesantemente discusso e, Ida ha poi lasciato la trasmissione sola. Nel corso della bella stagione lo speaker radiofonico ha provato a ricucire un rapporto con lei, ma l’influencer è stata inamovibile. In seguito all’ennesimo tentativo fallito, Mario ha deciso di trovare l’amore nel parterre maschile.

La sua partecipazione al trono over è stata molto controversa poiché, come accennato, i fatti dello scorso anno lo hanno messo in cattiva luce agli occhi dei telespettatori, soprattutto per i fan di Ida. l cavaliere si sta mettendo in gioco e sta conoscendo le dame del parterre e, si mormora che anche nel corso delle prossime puntate sarà protagonista.