Uomini e Donne, Barbara De Santi sgancia la bomba al trono over: “Lei è rifatta…”

La recente puntata di Uomini e Donne ha colpito il pubblico per uno scontro acceso tra Barbara De Santi e un’altra dama del trono over.

Uomini e Donne continua a fare scintille grazie ad alcune dinamiche che si sono create all’interno del trono over, dove recentemente si è fatta sentire Barbara De Santi. Com’è noto, l’insegnante di Desenzano sul Garda ha un carattere determinato e di certo non lo ha messo da parte nei confronti di Vincenzo, che le ha spezzato il cuore.

Vincenzo, ex comandante di barche a vela, ha deciso di mettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi e, fino a qualche tempo fa, ha mostrato un certo interesse per Barbara, che ha ricambiato, mostrandosi positivamente colpita.

Purtroppo le cose sono precipitate quando Vincenzo l’ha accusata di fare troppo la “maestrina”, spiegando che certi suoi atteggiamenti non gli vanno a genio e che desidera guardarsi intorno, magari conoscendo altre donne del parterre.

Le parole di fuoco di Barbara De Santi paralizzano tutti i presenti

L’ultima puntata di Uomini e Donne è stata caratterizzata dalla “resa dei conti” (si fa per dire) che vede protagonista un triangolo mal riuscito. Vincenzo, che fino a ieri aveva avviato una conoscenza con Barbara, ha messo gli occhi su Ilaria, scatenando l’ira e la gelosia della De Santi.

Barbara non ha esitato ad attaccare Vincenzo, sostenendo che lui avrebbe parlato negativamente di Ilaria, accusandola di fare un uso eccessivo della chirurgia estetica, al punto da renderla irriconoscibile in termini di età. La dama ha quindi riportato questo retroscena in studio, mettendo in difficoltà Vincenzo e accusandolo di essere poco rispettoso e fuori dalle righe. “Vincenzo sei riuscito a darle un’età? Dicevi che non riuscivi perchè era talmente rifatta…Alla fine sei riuscito? Te l’ha detto quanti anni ha?.” Lo ha incalzato la dama facendo cadere il gelo nello studio

A questo punto la De Santi, davanti all’evidente imbarazzo di lui, ha dichiarato di non volerlo più difendere, accusandolo apertamente e dichiarando di aver sempre avuto dubbi sul rapporto tra lui e Ilaria. Il confronto ha portato anche a uno scontro diretto tra Barbara e Ilaria, in cui Barbara ha criticato la rivale definendola una persona senza morale e una “meteora” destinata a sparire dal programma, aggiungendo che Ilaria non è neppure all’altezza di imitarla.

Vincenzo, in risposta, ha criticato Barbara, sostenendo che dovrebbe mettere il cuore nelle relazioni reali e non in un contesto televisivo, lasciandola senza parole. La tensione tra i tre protagonisti è stata palpabile, rendendo la puntata particolarmente intensa.