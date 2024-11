Grande Fratello 2024, le quote non mentono: è lei la probabile vincitrice di questa edizione

Grande Fratello 2024, ecco chi è il concorrente più quotato alla vittoria: è lei la probabile vincitrice dell’edizione in corso.

L’edizione in corso del Grande Fratello è partita con il freno a mano. Alfonso Signorini si è impegnato molto per mettere insieme un cast eterogeneo, ma anche interessante per il pubblico in grado di creare dinamiche vivaci, ma evitando gli eccessi. Sin dalle prime puntate non sono mancati i contrasti e i confronti, anche se gli occhi del pubblico sono stati puntati sui flirt nati in casa. Nell’ultime settimane hanno fatto il loro ingresso nella dimora più spiata di Italia anche Federica e Alfonso, reduci dall’esperienza non positiva di Temptation Island.

Il loro addio, dopo la partecipazione al reality dei sentimenti, ha suscitato una grande curiosità da parte del pubblico che spera in un ritorno di fiamma. Oggi che i due sono insieme al Grande Fratello, lontano da tutti possono confrontarsi senza condizionamenti e probabilmente potrebbero decidere di tornare insieme e dare una seconda possibilità al loro amore. A più di un mese dal debutto gli spettatori del GF hanno assistito a varie dinamiche e sui social si sono schierati dalla parte del concorrente che preferiscono.

Ma chi è quotato alla vittoria? Chi è il gieffino che potrebbe vincere il format? Secondo alcune valutazioni alcuni inquilini hanno suscitato più interesse degli altri. Shaila Gatta, nonostante alcune critiche per l’atteggiamento tenuto prima con Javier e poi con Lorenzo, potrebbe arrivare in finale e anche vincere.

Grande Fratello 2024, Jessica Morlacchi possibile finalista e vincitrice

Così come anche l’ex corteggiatore Martinez che non ha esitato a mostrare le sue fragilità e per questo ha ottenuto diversi consensi soprattutto in rete. E che dire di Tommaso Franchi che sin da subito è apparso come una persona sincera e diretta e ha ottenuto il favore dei telespettatori. lLa gieffina favorita è tuttavia Jessica Morlacchi, la cantante sembra essere destinata a vincere l’edizione in corso del Grande Fratello.

Spontanea, diretta e sincera si è rivelata determinata a viversi quest’esperienza appieno. Del resto si è dichiarata una fan accanita del reality e esserne parte per lei è un sogno. Nella casa ha legato con tutti gli inquilini, anche se non ha nascosto alcuni suoi disagi. Il pubblico le ha mostrato affetto e sostegno e apprezza il suo modo di fare. Jessica è sicuramente la favorita alla vittoria, ma i i bookmakers del Grande Fratello non negano che le dinamiche quotidiane della casa sono in continua evoluzione e questo determina oscillazioni continue.

C’è ancora molto tempo e ogni concorrente potrebbe rivelare lati di se non ancora noti. E anche se la Morlacchi resta in testa, nell’ultime settimane le quote di Tommaso Franchi si sono alzate notevolmente. Yulia, Helena e anche Enzo Paolo Turchi hanno ricevuto quote basse e per il momento non sono annoverati sul podio del GF. Certo è che le cose nelle prossime settimane potrebbero cambiare.