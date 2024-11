Amici, anticipazioni 17 novembre: eliminato e lite in studio

Amici anticipazioni domenica 17 Novembre: sfide, confronti, liti e eliminato. Tutto quello che è successo nel talent di Maria de Filippi.

Come da copione la puntata di Amici, che andrà in onda domenica 17 Novembre, è stata registrata nei giorni scorsi. Diversi gli spoiler condivisi in rete su quanto è successo durante le riprese. I confronti tra i professori hanno generato diversi contrasti, ognuno ha posizioni diverse soprattutto in merito ad alcuni allievi, che stanno seguendo il loro percorso con determinazione. Diverse anche le sfide che si sono svolte. I talenti presenti nella classe non vogliono lasciare la scuola e affrontano le sfide settimanali con una certa tensione.

Ma chi è stato eliminato? Secondo le anticipazioni ospiti della puntata del dì di festa saranno Tananai che presenta il suo brano Booster e Mida che invece debutta con un nuovo pezzo, Morire per te. Giudici delle varie esibizioni Carlo Verdone e Tananai e Irma Di Paola giudice di ballo. Come sempre le sfide hanno un certo peso durante la puntata settimanale. Alessia va in sfida con Antonio, che sembra non essere all’altezza della collega.

Lo scontro è giudicato da Nancy Berti che premia Alessia, la ritiene più brava a gestire il palco. Anche Luk3 e Chiamamifaro vincono la sfida rivelandosi più preparati e all’altezza dell’esibizione che gli è stata affidata. Zerbi decide di sostituire Diego, il giovane artista non viene eliminato, ma potrebbe passare nella squadra della Cuccarini o di Anna Pettinelli. Diego si esibisce anche nelle cover e riesce a convincere Zerbi che lo trova migliorato rispetto alle precedenti esibizioni.

Amici anticipazioni, Nicolò e Francesca primi in classifica

La gara di canto viene vinta da Nicolò che canta Piccola anima di Ermal Meta, in quella di ballo invece primeggia Francesca che fa un passo a due con Sebastian. La ballerina poi decide di passare nella squadra di Deborah perché Emanuel Lo non pensa di essere il maestro adatto a lei. Scontro vivace anche tra i prof: Anna Pettinelli attacca Zerbi. La speaker lo accusa di non aver gestito al meglio i contrasti avuti con Diego.

Quest’ultimo ha poi ricevuto gli auguri dal pubblico, e si è emozionato per il momento inaspettato. Maria de Filippi poi ha scherzato con la Celentano e la sua allieva Alessia. La conduttrice ha ironizzato sul fatto che le due sono molto simili anche caratterialmente e che dopo tanti anni l’insegnante di danza classica ha trovato la sua alunna ideale.

La maestra più temuta, icona della scuola di Amici, è felice che Alessia sia contenta del suo lavoro e dei progressi finora fatti, ma le ha comunque ricordato di rimanere con i piedi per terra, invitandola a concentrarsi sui suoi obiettivi.