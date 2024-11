Mediaset cambia tutto a dicembre: dal GF a Endless Love, nuovi giorni e nuovi orari

I vertici di Mediaset hanno deciso: a breve ci sarà un cambio programmazione che rivoluzionerà il palinsesto di Canale 5.

Continua la guerra degli ascolti tra le due reti concorrenti, Mediaset e Rai. Ambedue i colossi del panorama televisivo italiano si stanno sfidando giorno dopo giorno, cercando di accaparrarsi la vittoria. Entrambi, ciascuno rispettando la propria identità e linea editoriale sta puntando sui prodotti più graditi ai telespettatori affinché non perdano la competizione.

Quotidianamente si contendono, infatti, le preferenze degli italiani, cercando di tenerli incollati allo schermo offrendo loro la messa in onda di talk, fiction, reality e dating show appassionanti. Proprio per tali ragioni, recentemente i vertici del Biscione hanno operato dei repentini cambiamenti di programmazione, sostituendo talvolta, anche all’ultimo minuto la messa in onda di fiction seguitissime con altre.

Mediaset cambia tutto a dicembre, dal Grande Fratello a Endeless Love

Trattasi di operazioni di marketing delicate, che hanno lo scopo di garantire all’azienda una certa fetta di pubblico affinché gli ascolti crescano e conseguentemente, dunque, gli introiti. Anche per le prossime settimane, Mediaset ha deciso di operare un inaspettato cambio programmazione. A dicembre infatti il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda il Martedì e il Sabato sera.

Tornerà dunque il doppio appuntamento settimanale a partire dal 23 novembre, in seguito alla finalissima di Tu Sì Que Vales 2024. Il weekend diventerà dunque il momento più atteso dai fan del GF che assisteranno con entusiasmo alla narrazione delle vicende dei concorrenti. Alfonso Signorini si troverà dunque a competere con le puntate conclusive di Ballando con le Stelle, il colosso in onda su Rai 1, condotto da Milly Carlucci.

Il cambiamento investe anche Endless Love, l’amatissima fiction turca trasmessa su Canale 5. Infatti, la soap opera andrà in onda più volte in prime time. Si vocifera che, i dirigenti di Mediaset abbiano pensato di contrastare gli ascolti di Don Matteo 14 proprio con la fiction turca. Endless love tornerà dunque in prima serata, per la gioia dei tantissimi telespettatori che sono pazzi dei protagonisti.

Le anticipazioni dei prossimi episodi svelano che finalmente si scoprirà la verità circa la morte di Ozan. Il caso che ha visto Kemal e Nihan lavorare insieme per scoprire l’identità del colpevole avrà una soluzione. In seguito all’autopsia, dalla quale emergerà che Ozan è morto dopo essere stato appeso al soffitto, Tarik rivelerà di averlo ucciso per salvare Zeynep. Da questo momento in poi si susseguiranno nuove ed entusiasmanti vicende.