Temptation Island, spunta un nuovo amore per Antonio? La foto rubata

Temptation Island, nuovo amore per Antonio Maietta? Spunta una foto sui social dove appare insieme ad un ragazza: ecco chi è.

Antonio Maietta è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. E’ entrato nel reality insieme alla fidanzata Titty, a cui aveva chiesto di sposarlo qualche mese prima del loro ingresso al reality dei sentimenti. Sin dai primi giorni Antonio si è avvicinato ad una delle single, una frequentazione che non ha avuto seguito ma che ha portato alla rottura della sua relazione con la fidanzata.

Il comportamento del napoletano ha suscitato una serie di polemiche in rete e gli ha dato una visibilità inaspettata. Antonio era stato anche convocato per partecipare al Grande Fratello, ma in seguito ad un atteggiamento social non conforme alle regole del reality è stato eliminato prima di entrare nella casa. In seguito Titty e Antonio si sono rivisti, sono stati avvistati insieme, ma per il momento hanno deciso di intraprendere strade diverse. Lei ha legato con diversi tentatori, che le hanno dimostrato il loro affetto anche lontano dalle telecamere, mentre lui è stato paparazzato con alcune ragazze.

Diversi i gossip su Maietta. Solo qualche settimana fa il suo nome è stato associato a quello di Martina Imparato, nota tiktoker. I due si trovavano in un locale dov’ era presente anche Titty. Quest’ultima si sarebbe anche infastidita per l’avvicinamento tra i due, anche se era in compagnia dell’ex tentatore Giovanni De Rosa. La notizia, diffusa da Lollo Magazine, ha suscitato una serie di commenti critici nei confronti dell’ex fidanzato. Nei giorni scorsi è stata condivisa sui social un’altra foto di Antonio con un’altra ragazza.

Temptation Island, Antonio paparazzata con una ragazza misteriosa

Una foto rubata che ritrae Antonio con una ragazza a cena fuori è stata inviata all’esperta di gossip Deianira Marzano che l’ha immediatamente condivisa sul suo account Instagram. Lo scatto mostra l’ex protagonista di Temptation Island con un donna la cui identità non è stata rivelata. Un’uscita che rivela che i due sono in confidenza, anche se non sono noti quali siano i reali rapporti fra loro.

A quanto pare la storia tra Antonio e Titty non è destinata ad avere un futuro. I due hanno posto la parola fine al loro amore, certi di non essere fatti l’uno per l’altra. Grazie al reality dei sentimenti la Scialò ha preso atto dell’infedeltà del compagno e quest’ultimo ha capito di non voler un impegno serio.

Ufficialmente i due sono distanti e hanno preso strade diverse anche se negli ultimi mesi si sono incontrati spesso. Entrambi hanno presenziato ad eventi legati alla partecipazione a Temptation Island.