Beautiful, resa dei conti tra Liam e Hope: il confronto la lascia in lacrime

Continuano le puntate di Beautiful, e le anticipazioni hanno svelato cosa succederà in futuro. Ci sarà una resa dei conti tra Liam e Hope.

La famosa soap opera americana va in onda ormai da anni e, ogni volta, continua ad attirare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio. Numerose sono infatti le vicende raccontate e che hanno sempre appassionato i telespettatori in tutto il mondo.

Stanno adesso circolando in rete le anticipazioni su quello che succederà durante le prossime puntate. Le novità sono sempre dietro l’angolo.

Le anticipazioni di Beautiful: cosa succederà

Nel corso delle recenti puntate della soap Brooke è tornata alla Forrester e ha raccontato a Eric, Donna e RJ la notizia del ritorno di fiamma tra lei e Ridge. Tutti si dicono molto contenti per questa bellissima notizia. Ridge si è invece recato da Taylor per raccontarle personalmente quello che è successo, e la dottoressa sarà molto contenta perché l’azienda di moda ha avuto successo, ma si dirà anche molto triste nell’apprendere che tra il suo ex e la sua rivale è tornato l’amore. La donna confesserà inoltre che amerà sempre il Forrester, e gli dirà che prima o poi la Logan lo farà soffrire. Durante la puntata che andrà in onda il 23 novembre, Hope tornerà a casa da Liam che la starà aspettando. Lo Spencer le chiederà inoltre di raccontargli quello che è accaduto ma non dirà del bacio con Thomas, che ha visto lui stesso.

La donna si renderà quindi conto che il marito sta assumendo un atteggiamento molto strano e freddo, e si renderà così conto che le sue valigie saranno già state posizionate all’ingresso. Il consorte della ragazza sarà appena tornato dopo essersi recato a Roma da lei. Liam confesserà quindi di averla raggiunta in Italia, mentre lo Spencer cercherà in tutti i modi che Hope gli riveli la verità e che gli dica del suo bacio con Thomas. Nel frattempo, Steffy continuerà a parlare a Finn di quello che è accaduto a Roma tra Hope e Thomas, ma ometterà il bacio che le ha detto Liam in preda alla disperazione. Brooke svelerà invece a RJ come sono andate realmente le cose tra lui e suo padre; il ragazzo si dirà molto contento per i suoi genitori, ma allo stesso tempo si preoccuperà anche per Taylor, che sarà distrutta da questa novità.

Ridge e Taylor staranno inoltre ancora parlando, quando la Hayes avvertirà suo marito di prestare attenzione alla sua compagna che lo farà presto soffrire. Liam si dirà intanto distrutto per aver scoperto il tradimento di Hope, che aveva sempre considerata una persona dai sani principi.