Chi è il famosissimo compagno di Myrta Merlino: lo conoscete tutti

Myrta Merlino è la bravissima conduttrice di Pomeriggio Cinque, ma chi è il suo compagno? Un uomo molto famoso

Giornalista e conduttrice, Myrta Merlino è per il secondo anno consecutivo al timone del contenitore pomeridiano di Canale 5. Sempre elegante, affronta i temi di attualità con il suo stile discreto e riflessivo, ed è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori.

Myrta Merlino è anche una donna molto riservata e non ama raccontare troppo della sua vita privata. È noto, però, che è madre di tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci, nati nel 1997 da una relazione precedente, e Caterina, avuta dall’ex compagno Domenico Arcuri, ex amministratore delegato di Invitalia, nata nel 2001.

Myrta Merlino nel 2016 ha ritrovato l’amore e oggi fa coppia fissa con l’ex allenatore ed ex calciatore della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli.

Figura iconica del calcio italiano

Myrta Merlino non può sfuggire al gossip. La grande visibilità che sta ottenendo su Canale 5 ha acceso la curiosità del pubblico che vuole sapere tuto su di lei, compreso chi è il suo compagno, la persona che ha conquistato il suo cuore.

Si tratta di un uomo molto conosciuto che non ha bisogno di presentazioni. Marco Tardelli è lo storico campione del calcio italiano, una vera leggenda per gli appassionati di sport. Tardelli è rimasto nei cuori di milioni di italiani per il celebre “urlo” durante la finale dei Mondiali del 1982, che segnò uno dei momenti più iconici nella storia dello sport nazionale. Dopo il ritiro dal calcio giocato, l’ex calciatore si è dedicato a vari ruoli nel mondo dello sport, tra cui quello di allenatore e commentatore televisivo.

Myrta e Marco formano una coppia solida e affiatata, che ha conquistato l’attenzione del pubblico per la loro semplicità e discrezione. Insieme dal 2016, i due hanno dimostrato che anche sotto i riflettori è possibile vivere un amore autentico e lontano dalle cronache rosa. Myrta non ha mai nascosto quanto la relazione con Tardelli abbia arricchito la sua vita, definendolo in più occasioni come il suo “compagno di squadra” anche nella vita quotidiana.

Il loro legame si basa su un equilibrio perfetto tra passione, rispetto e condivisione. Entrambi, seppur provenienti da mondi diversi, condividono valori comuni, come l’amore per la famiglia e la determinazione nel perseguire i propri obiettivi. Spesso appaiono insieme in eventi pubblici, regalando sorrisi complici e sguardi pieni di intesa.

Tardelli inoltre che ha uno spiccato senso paterno, sembra essersi inserito perfettamente nella sua famiglia. La loro è una storia che incarna l’idea che l’amore possa arrivare in ogni momento della vita, portando nuove prospettive e una felicità inaspettata.