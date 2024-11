Allarme per oltre143mila sardi. Ecco cosa sta accadendo in una delle regioni più belle d’Italia

Un argomento di discussione nelle case di molti italiani, in particolare in Sardegna, è l’energia, elemento essenziale della vita moderna.

Con l’aumento dei costi e le difficoltà economiche sempre più diffuse, molti si trovano a dover affrontare una realtà allarmante: la povertà energetica, una condizione in cui non si riesce a sostenere le spese per l’energia elettrica e il riscaldamento. Questo fenomeno tocca direttamente oltre 143mila sardi, un numero che fa riflettere. Ma cosa significano questi dati? Scopriamolo insieme.

La povertà energetica in Sardegna: una situazione preoccupante

Un recentissimo studio, commissionato da Anap Confartigianato Sardegna all’Ufficio Studi di Confartigianato, ha svelato un aspetto inquietante della vita delle famiglie sarde. L’8,9% delle famiglie dell’Isola sta affrontando serie difficoltà nel pagare le bollette dell’energia elettrica. Questo non è solo un numero, ma una realtà che implica che molte persone si trovano costrette a sacrificare il proprio benessere per riuscire ad avere energia nelle loro case. Significa che oltre 143mila sardi non riescono a godere dei servizi essenziali come riscaldamento durante l’inverno o il raffreddamento d’estate. Situazioni così banali, ma fondamentali, come una doccia calda o una cucina funzionante, diventano quasi un lusso in questo contesto di povertà energetica.

Il presidente di Anap Sardegna, Giovanni Antonio Mellino, ha messo in evidenza la gravità di questa situazione, sottolineando che con l’avvicinarsi dell’inverno, le cose potrebbero peggiorare. “Per alcune fasce della popolazione, in particolare per anziani e persone non autosufficienti, questa potrebbe essere una vera e propria condanna,” ha affermato. La situazione è ulteriormente complicata per i lavoratori e le famiglie che faticano a sbarcare il lunario, costretti a fare scelte drammatiche tra riscaldamento e altre spese necessarie per vivere, come cibo e medicine.

L’analisi nazionale: un confronto tra regioni

Nel panorama nazionale, la Sardegna si colloca all’11° posto in una triste classifica che mette in evidenza le regioni più colpite dalla povertà energetica. Mentre la Toscana si distingue come modello virtuoso con solo il 4,5% delle famiglie in difficoltà, la Calabria si trova all’ultimo posto, con un impressionante 22,4% di famiglie che non riescono a far fronte alle spese per l’energia. La media nazionale si attesta intorno al 7,7%, un valore che cresce la preoccupazione riguardo alla povertà energetica.

Rispetto a tre anni fa, però, le cose sembrano essere migliorate leggermente. Nel 2020, la Sardegna registrava un tasso di povertà energetica del 11,8% con una media italiana dell’8,5%. Sebbene i dati attuali siano migliori, non si può certo abbassare la guardia, perché la situazione resta critica. Nonostante i piccoli miglioramenti, ci sono persone e famiglie che continuano a trovarsi in difficoltà e che necessitano di attenzione.

L’aumento dei costi energetici: una sfida urgente da affrontare

Uno dei fattori chiave che contribuiscono alla povertà energetica è l’aumento vertiginoso dei costi. Nel 2022, la spesa energetica annuale media delle famiglie italiane ha visto un incremento notevole, passando da 1.415 euro nel 2021 a ben 1.915 euro nel 2022. Questo significa che le famiglie si trovano a dover affrontare un aggravio di 500 euro in un solo anno. Un’escalation di costi che non può passare inosservata, soprattutto per quelle fasce di popolazione già vulnerabili.

Mellino ha dichiarato che la povertà energetica è una delle sfide più urgenti per la nostra società, specialmente per coloro che, come gli anziani a basso reddito, devono prendere decisioni difficili ogni giorno. Con i costi energetici in aumento, molti pensionati e anziani con un reddito ridotto si ritrovano a dover scegliere tra mantenere la casa calda o disporre di beni di prima necessità, come il cibo o le medicine. Queste scelte non sono solo numeri, ma raccontano storie di vite, di famiglie e di una società che deve affrontare sfide sempre più complesse.

In questo contesto, è fondamentale che le istituzioni e la società civile si mobilitino per dare supporto a chi ne ha più bisogno, perché la mancanza di energia non riguarda solo bollette, ma il diritto fondamentale di ogni persona a vivere in condizioni dignitose. La questione della povertà energetica non può rimanere in secondo piano, ma deve essere affrontata con urgenza e sensibilità.