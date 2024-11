Affari Tuoi, parla il ‘Dottore’: il segreto su Stefano De Martino

C’è stato un colpo di scena nello studio di Affari Tuoi: il Dottore ha infatti svelato un segreto su Stefano De Martino. Ecco cosa ha detto.

Il famoso game show ha saputo, sin dal primo momento, catturare l’attenzione del grande pubblico. Dopo l’uscita di scena di Amadeus, che quest’anno si è trasferito sul palinsesto Nove, è arrivato De Martino e ha conquistato tutti con la sua simpatia e spontaneità. I fan non possono adesso fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio.

In modo del tutto inatteso, si è recentemente espresso il famoso Dottore e ha parlato di qualcosa che riguarda proprio il conduttore di questa edizione.

Cosa ha detto il Dottore di Affari Tuoi su Stefano De Martino

Il Dottore di Affari Tuoi – il cui nome è Pasquale Romano – ha recentemente rilasciato un’intervista per La Verità, durante la quale ha parlato della sua esperienza nel programma e anche della grande stima che nutre per Stefano De Martino. Lo stesso ha infatti svelato che ha partecipato anche lui alla scelta di affidargli la conduzione del format, nonostante fossero circolate in rete delle indiscrezioni che dicevano che Endemol – casa di produzione del programma – non era stata molto felice della scelta. “Quando abbiamo iniziato a provare mi ha colpito il fatto che Stefano era già dentro il meccanismo“, ha detto lui, “E’ entrato con umiltà nel programma, cucendoselo addosso e mettendosi la sua creatività. Il pubblico lo ha scoperto poco a poco“.

Romano ha inoltre confessato anche di aver creato un legame bellissimo con De Martino, che è tra l’altro campano come lui. Il Dottore è infatti originario di Saviano, mentre il conduttore di Torre Del Greco, ed entrambi condividono quindi un’identità culturale che li ha aiutati a costruire un rapporto di stima e sintonia. “E’ stata una scelta della Rai condivisa con Endemol“, ha svelato Romano, “ho capito subito che aveva le caratteristiche giuste per Affari Tuoi“. Ha infatti parlato di lui come un professionista con grandi potenzialità, capacità di ascolto ed empatia.

“Serve una certa attitudine teatrale nei momenti di vuoto”, ha continuato, “può succedere che dopo tre pacchi la tensione cali e bisogna saper riempire la scena“. Il Dottore ha anche difeso De Martino da alcuni commenti letti in rete, svelando che il conduttore è un ragazzo curioso e che ha voglia di aprirsi a nuovi mondi e di guardare il futuro.