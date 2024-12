La nuova vita di Meghan Markle dopo la “separazione”: la Duchessa dà una svolta a tutto

Meghan Markle ha le idee molto chiare sul suo futuro dopo la separazione: la duchessa è pronta a dare una svolta alla sua vita.

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente intensi e stressanti per Meghan Markle e il principe Harry, entrambi infatti ha deciso di intraprendere progetti in solitaria proprio per non dipendere troppo dall’immagine dell’altro, una strategia questa che ha fatto bene anche alla coppia ormai non vista di buon occhio sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti dopo l’uscita dell’autobiografia del principe ‘Spare – Il Minore‘ e del flop Spotify che ha messo in luce come i Sussex non abbiano argomenti abbastanza convincenti se si esclude la Royal Family.

Ora però il peggio sembra essere passato e sia il duca che la duchessa hanno celebrato il Giorno del Ringraziamento in un clima di ritrovata intimità familiare. Come riportato dal ‘Mirror‘, infatti, secondo una fonte vicina alla duchessa di Sussex, Meghan era entusiasta all’idea di ospitare amici e familiari, desiderosa di trasmettere ai suoi figli, Archie e Lilibet, il valore autentico di questa celebrazione molto sentita in America.

In altre parole, Meghan e Harry hanno deciso di ritagliarsi un momento di tranquillità lontano dai riflettori: si tratta di una scelta significativa, soprattutto considerando la loro iniziale filosofia di coppia “inseparabile” espressa da Meghan quando due anni fa paragonava il loro legame al “sale e pepe” che “si muovono sempre insieme”.

I nuovi progetti di vita di Meghan Markle

Negli ultimi tempi invece, Meghan ha concentrato le sue energie su nuovi progetti personali, come una serie culinaria per Netflix e il lancio del suo marchio di lifestyle, American Riviera Orchard. Harry, invece, è impegnato nella preparazione degli Invictus Games, in programma a febbraio in Canada, confermando così l’evoluzione di un approccio in solitaria che li vede impegnati su fronti distinti: lei nel mondo dell’imprenditoria, lui nelle attività benefiche.

Nonostante i percorsi professionali separati però, la famiglia Sussex ha sfruttato al meglio il lungo weekend del Ringraziamento per stare insieme. “Meghan ama cucinare e coinvolgere i bambini nelle tradizioni americane“, ha rivelato una fonte al magazine ‘HELLO!‘, come riportato sempre dal ‘Mirror‘. “Ora che Archie e Lilibet sono più grandi, sarà un’occasione speciale per condividere con loro le usanze che hanno segnato la sua infanzia“. L’agenda della coppia rimane comunque fitta di impegni: il 4 dicembre infatti Meghan sarà a una festa esclusiva a Hollywood in onore dell’amico Tyler Perry, mentre Harry parteciperà a New York alla prestigiosa DealBook Conference del New York Times.

Con il quarto Natale negli Stati Uniti alle porte poi, Meghan ha confidato a ‘Marie Claire‘ l’emozione di vivere le festività attraverso gli occhi dei figli: “A tre e cinque anni, ora capiscono davvero la magia del Natale. Ogni anno diventa più speciale“. Questa pausa natalizia – anche se lontani dai Windsor – potrebbe essere l’occasione per riavvicinarsi, rafforzare i legami familiari e godersi quella serenità che, negli ultimi tempi, sembrava essersi allontanata.