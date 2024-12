Chi è il compagno di Valeria Golino arrivato dopo Riccardo Scamarcio

Valeria Golino ha avuto un’importante storia con Riccardo Scamarcio, ma dopo di lui è arrivato il suo nuovo compagno. Ecco chi è.

La famosa attrice ha raggiunto la popolarità proprio grazie ai numerosi film a cui ha preso parte in tutti questi anni. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati alla tv per assistere a una sua impeccabile interpretazione. In passato, la Golino è appunto stata al centro dell’attenzione mediatica proprio per la sua relazione con Scamarcio.

In molti si chiedono però chi sia l’uomo che abbia conquistato il suo cuore e cosa faccia nella vita. Questo è tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Chi è Fabio, il nuovo compagno di Valeria Golino

Com’è ormai noto a tutti, l’attrice ha vissuto una relazione bellissima con Riccardo Scamarcio che è durata circa 10 anni. I due si sono incontrati nel 2006 durante le riprese del film Texas a cui hanno partecipato entrambi, e da lì si sono subito innamorati. Tra di loro ci sono 15 anni di differenza, ma la coppia ha dimostrato sin da subito di essere legati da una profonda sintonia. Insieme hanno anche collaborato professionalmente, ma nel 2016 è arrivata la notizia della loro rottura. Nel corso di qualche intervista, Valeria ha descritto la fine della loro storia coma una “delusione enorme“, facendo presente il grande dolore che ha provato in quel periodo.

Anche dopo la separazione, Scamarcio e la Golino sono oggi in buoni rapporti e hanno mantenuto quel legame fatto di rispetto e affetto reciproco. Nel 2018 hanno anche lavorato insieme per il film Euforia, diretto proprio dalla Golino e in cui Scamarcio ha interpretato il protagonista. Dopo la fine della loro relazione, entrambi hanno presto strade differenti: l’attore è infatti oggi legato alla collega Benedetta Porcaroli, mentre lei ha iniziato una storia con Fabio Palombi. Quest’ultimo è un avvocato romano specializzato in diritto d’autore.

I due stanno insieme dal 2018 e tra di loro c’è una differenza di età di 24 anni. La coppia ha inoltre costruito un legame bellissimo, e del compagno di Valeria Golino si può inoltre dire che è anche vicepresidente dell’Associazione Culturale Giovani per Roma, che è finalizzata a favorire l’integrazione dei giovani nel tessuto social della capitale. Durante varie interviste, la Golino ha parlato del loro rapporto sempre molto equilibrato. “Non fa cinema ed è più giovane di me“, ha spiegato lei riferendosi a Fabio, “Per gli altri non penso sia un problema. Per me nemmeno, non ancora“.