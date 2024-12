Perché Angelo Madonia e Federica Pellegrini hanno litigato: la confessione prima della finale di Ballando con le Stelle

Anche se ormai non è più il suo maestro di danza, in molti si chiedono ancora perché Angelo Madonia e Federica Pellegrini hanno litigato.

Il palco spesso racconta più di quanto viene messo in mostra e dietro le luci e i passi di danza, Ballando con le Stelle nasconde sempre sorprese imprevedibili. Dietro le quinte è iniziato il misfatto e dietro le quinte si è concluso, tra sceneggiate, intrighi e discussioni “a telecamere spente”. Oltre agli forzi artistici e alle pressioni emotive, le relazioni tra i protagonisti sono fondamentali per mantenere l’armonia dentro e fuori dal palco. A volte però l’equilibrio si spezza e ciò che dovrebbe restare dietro le quinte si trasforma in un caso mediatico.

La recente esclusione infatti del maestro Angelo Madonia da Ballando con le Stelle ha scatenato un vero terremoto nel mondo dello spettacolo. Milly Carlucci, durante un’intervista a La volta buona, ha spiegato quanto siano cruciali la dedizione e la professionalità dei maestri di ballo. Senza fare nomi, ha sottolineato come le distrazioni personali possano compromettere l’unità del duo maestro-concorrente, mettendo in difficoltà tutto il sistema dello show.

Angelo Madonia fuori da Ballando con le Stelle: cosa è successo davvero

“Ballando è sempre stato un gioco di squadra. Purtroppo, in questo caso, qualcosa si è rotto“, ha dichiarato la Carlucci, evidenziando inoltre come la decisione di sostituire Madonia è stata presa esclusivamente dalla produzione e dalla Rai, senza alcun coinvolgimento da parte di Federica Pellegrini. Nel frattempo, Federica Pellegrini, ormai ex partner di ballo di Madonia, ha ricevuto anche il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia sbottonandosi così un po’ su quanto è accaduto.

Durante la consegna, l’ex nuotatrice non ha esitato a esprimere il suo punto di vista, rivelando episodi che l’avevano infastidita durante le prove e le esibizioni. “Si girava spesso a guardare la fidanzata in platea, e questi atteggiamenti mi stavano sulle balle”, in queste poche parole insomma è chiaro quanto le dinamiche personali del ballerino – fidanzato con Sonia Bruganelli anche lei in gara quest’anno – avessero compromesso il lavoro della coppia.

Nonostante il dispiacere però per i due mesi di fatica sprecati, la Divina ha dimostrato tutto il suo spirito competitivo, pronta a ripartire con il nuovo maestro Pasquale La Rocca. Ora, con La Rocca al suo fianco, Federica vuole rimettersi davvero i in gioco, anche se con una buona dose di ironia. La Pellegrini infatti durante la scorsa puntata di Ballando ha scherzato con Selvaggia Lucarelli anche sui diversi cambi di maestro avvenuti, dimostrando che la Federica, quella più autentica, c’è e vuole arrivare fino alla finale.