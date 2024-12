Quanto costa la nuova maxi villa di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: il valore è inestimabile

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vivono in un lussuosissimo nido d’amore, che ha un valore davvero inestimabile.

Ormai da molto tempo, i due rappresentano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Si sono infatti innamorati molti anni fa e da allora non si sono più lasciati, tanto da decidere di vivere sotto lo stesso tetto e di mettere al mondo i due figli Lorenzo Matia e Sofia. Piersilvio è inoltre papà di un’altra figlia – Lucrezia Vittoria – che è venuta al mondo dalla sua precedente relazione con un’altra donna.

In molti si chiedono spesso dove vivano i fan e come sia fatta la loro casa. Sul web stanno circolando alcune informazioni sulla dimora.

Com’è e quanto vale la casa di Toffanin e Pier Silvio

I due sono sempre stati molto riservati e hanno voluto sempre restare distanti dalle luci dei riflettori. Lei è d’altronde famosissima ormai da anni, dato che tempo fa partecipò al programma tv Passaparola come letterina, dando così il via alla sua carriera. Oggi è invece al timone del talk show Verissimo, in onda ogni weekend su Canale 5. Lei e Pier Silvio si sono conosciuti durante una partita di beneficenza del Milan tenutasi nel 2001 e tra di loro è subito scattato il colpo di fulmine. Sono così andati a vivere insieme, hanno avuto due bellissimi figli e hanno costruito una famiglia davvero meravigliosa.

Nell’ultimo periodo, Silvia e Pier Silvio si sono inoltre trasferiti nella loro nuova casa: si tratta dell’incantevole Villa San Sebastiano, posizionata nei pressi di Portofino (provincia di Genova). Come svelato da Il Corriere della Sera, la dimora ha al suo interno ben 1000 metri quadri ed è circondata da 13mila metri quadrati di vigneti e uliveti. La casa si trova inoltre su un terrazzamento in cima al monte di Portofino, e presenta 9 camere, 7 bagni e una piscina da cui si può vedere anche un bellissimo panorama che si affaccia sul Golfo del Tigullio.

Berlusconi Jr ha d’altronde ottenuto la villa dopo aver acquisito la società di Luca Bassani Antivari, erede della famiglia che si è occupata di fondare il marchio B-Ticino e fondatore di Wally Yacht. Dalle foto che circolano in rete, si può notare che la villa è attorniata di verde e che sembra essere una vera e propria oasi di pace e tranquillità. Il valore sarebbe di ben 22 milioni di euro e si tratta di una maxi villa che ha tutte le caratteristiche per essere sinonimo di lusso ed eleganza.