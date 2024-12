Ti sei mai chiesto perché Francesca Fagnani abbia deciso di chiamare “Belve” il suo programma? Svelato il motivo misterioso.

Tra gli show più iconici della nostra televisione degli ultimi anni, “Belve” ideato e condotto da Francesca Fagnani è davvero diventato un fenomeno che ha travalicato i confini del piccolo schermo. Tutti ne parlano – fuori e dentro il web – e tutti attendono l’annuncio della prossima intervista. Domande scomode, dirette, sincere, un approccio da belva feroce, appunto, quello della Fagnani che ha conquistato il pubblico dei telespettatori italiani, con il suo approccio professionale e la sua simpatia davanti e dietro le telecamere.

Da Riccardo Scamarcio, a Loredana Bertè, passando per Fedez e Bianca Balti, tantissimi sono i vip, i personaggi pubblici, i cantanti, gli attori passati sotto la lente indagatrice di Francesca Fagnani. La ormai iconica domanda, entrata a far parte della comunicazione collettiva, “Che belva ti senti oggi?”, lascia sorgere una domanda nella mente dello spettatore: qual è il motivo dietro la scelta di questo nome così particolare? Ecco svelato il mistero.

Perché “Belve” di Francesca Fagnani si chiama così? Il motivo dietro la scelta del nome

Lo ha dichiarato la stessa Francesca Fagnani, che il format lo ha ideato, ricalcando i grandi giornalisti e conduttori televisivi del passato, e lo conduce con grande professionalità e simpatia. E’ lei il fulcro di tutto, di fatti, e anche il motivo per cui questo show sta avendo tutto questo successo. Gli intervistati si sono sempre dimostrati aperti e sinceri, chi più e chi meno, ma è lei a portare avanti tutto e a garantire uno share sempre in crescita. Ma vi siete mai chiesti perché si chiami “Belve”?

Lo ha svelato la Fagnani a Fabio Fazio, durante un’ospitata a “Che tempo che fa”, in cui si è aperta sulla sua vita, sul suo lavoro e anche sul suo amatissimo programma. Fazio fa la domanda che tutti ci siamo fatti almeno una volta e la risposta della Fagnani non delude. “Per me le belve sono tutte quelle persone non gregarie – ha detto la conduttrice – Coloro che, nel momento in cui hanno successo, è sempre per merito o per colpa loro”. E dalle scelte degli ospiti, è presto confermata questa intenzione.

Fagnani ha anche svelato che inizialmente il format era pensato soltanto per le donne, ma che poi è stato deciso di aprire anche all’altro sesso. Scelta quanto mai vincente, visto il successo che sta avendo “Belve”, in televisione e sul web.