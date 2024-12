Iva Zanicchi: età, lutto, dove vive, prima e dopo. Tutto su di lei

Iva Zanicchi è una delle cantanti più amate, ma chi è nella vita di tutti i giorni? Ecco qualche curiosità in più su di lei.

L’artista è molto apprezzata nel mondo dello spettacolo e, ormai da anni, è considerata una delle voci più belle di sempre. Sin dal primo momento, è infatti riuscita a catturare l’attenzione del grande pubblico con la sua personalità e con la sua dote artistica. Alle spalle ha una carriera lunghissima che è sempre stata ricca di successi, e che ha saputo farla diventare un vero punto di riferimento per il panorama musicale italiano.

In tanti si domandano spesso cosa abbia fatto prima della popolarità e anche come sia stata la sua situazione sentimentale in tutti questi anni. Questo è tutto ciò che c’è da sapere.

Chi è Iva Zanicchi: carriera e vita privata

Nata nel 1940, la cantante ha avuto il suo primo approccio al mondo musicale quando era piccolissima. All’epoca aveva già capito che la musica sarebbe stata la sua strada e, nel corso dell’adolescenza, ha partecipato a un tv show insieme al compianto Mike Bongiorno. Dopo aver preso le prime lezioni di canto, ha inoltre debuttato in tv nel 1960, quando è stata presente nel Festival I Due Campanili. Nel 1962 si è invece iscritta al Festival Nazionale per voci nuove di Castrocarlo, e in quella occasione è stata adocchiata dai discografici della nuova etichetta Ri-Fi con cui ha firmato il suo primo contratto.

Successivamente è stata vista da un impresario italoamericano che le ha proposto di esibirsi alla Carnegie Hall di New York, e poi al Madison Square Garden e al Teatro Regio di Parma. Negli anni ha collaborato anche con i più grandi autori come Memo Remigi, Cristiano Malgioglio, Mogol, Tiziano Ferro e Franco Califano. Per ben 3 volte, ha vinto il Festival di Sanremo, e ha avuto anche una carriera di attrice partecipando a varie fiction come Caterina e le sue figlie e L’Ispettore Coliando. Tra il 1999 e il 2009 è stata, per ben due volte, parlamentare europea, prima con Forza Italia e poi con il Popolo delle Libertà.

Sul fronte sentimentale, si sa invece che è stata sposata con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto la loro figlia Michela, diventata poi mamma dei piccoli Luca e Virginia. Dopo la fine del suo primo matrimonio, la Zanicchi si è legata a Fausto Pinno, che è purtroppo venuto a mancare di recente a causa di un cancro ai polmoni.