Ti vuoi mettere in forma velocemente prima delle feste di Natale? Prova la mitica dieta del dottor Nowzaradan: risultati garantiti.

Le feste di Natale sono ormai alle porte e in tutte le case degli italiani le dispense si cominciano a riempire di pandori, panettoni, torroni, nocciolati e dolci e leccornie di ogni genere. Il periodo natalizio, infatti, come da tradizione, non è soltanto pieno di luci, regali e magia, ma anche, e soprattutto, pieno di cibo. Cene e cenoni, pizzate con i colleghi, con gli amici, con i compagni di classe e della palestra, feste di Natale, pranzi e Capodanni rischiano davvero di mettere a dura prova la nostra linea. Allora perché non arrivare ben preparati ai balordi delle feste?

Quale modo migliore per rimettersi in forma, se non seguire la dieta del chirurgo bariatrico più famoso del web: il dottor Nowzaradan. Il suo aiuto ai pazienti in difficoltà di “Vite al limite” è stato di ispirazione per tantissime persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita e dimagrire, puntando sulla salute e sul benessere personale. E la sua dieta ferrea è un ottimo modo per perdere qualche chilo prima di Natale, in maniera sana ed evitando il fastidioso effetto yo-yo.

La dieta del dottor Nowzaradan per Natale: come tornare in forma prima delle feste

Importante è sapere che una dieta drastica come questa non è indicata per essere mantenuta a lungo. Va fatta per un periodo di tempo limitato ed è fondamentale, in ogni caso, rivolgersi ad un professionista del settore se si pensa di intraprendere un percorso di dimagrimento di qualsiasi genere. Questi sono soltanto consigli che possono tornare utili a qualcuno che cerca di perdere qualche chilo di troppo prima di rimetterli durante i cenoni di Natale

Non dimenticare di bere almeno due litri di acqua al giorno: una corretta idratazione è fondamentale anche per perdere peso. Inizia sempre la mattina con del tè senza zucchero o del caffè amaro, accompagnato da un frutto o da uno yogurt magro o da una fetta biscottata con un velo di marmellata. Continua con uno snack, a metà mattina, composto da un cetriolo o da un uovo sodo.

A pranzo e a cena abbina sempre una proteina magra con delle verdure condite con poco olio a crudo. Per esempio puo mangiare del petto di pollo e delle zucchine grigliate, oppure del tacchino con una bella insalata e pomodoro, o ancora qualsiasi tipologia di verdura cotta e una proteina animale o vegetale che sia. Non dimenticare lo snack del pomeriggio, per non arrivare a cena troppo affamato: un frutto o 30 grammi di frutta secca o uno yogurt sono sempre la soluzione ideale.

Non dimenticare una leggera attività fisica come una camminata, dell’attività a corpo libero o una piccola corsetta ogni giorno per massimizzare l’effetto del deficit calorico. Questa dieta ti porterà a perdere quel gonfiore e quei chili di troppo, ma non può essere mantenuta per troppo tempo o rischierai di avere mancanze di nutrienti importanti. Il consiglio è quello di farla la settimana prima di Natale, per arrivare più snello e in forma.