Perchè Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sono lasciati: la verità sull’addio

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti game over: i motivi dell’addio. La verità è venuta finalmente a galla.

La storia d’amore tra il cantautore bolognese e la giornalista è terminata dopo circa un anno e mezzo. Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sono detti addio e, ad ufficializzare la rottura è stato il settimanale Chi che ha confermato la separazione. Ambedue non hanno rilasciato dichiarazioni di sorta, il magazine ha divulgato la news del loro addio aggiungendo che non vi sono state liti o recriminazioni.

Si sono salutati dunque amichevolmente, fatto che ha testimoniato l’intesa che ha permeato il loro rapporto. Il feeling tra loro sarebbe scoccato quando, nello studio del Tg1 Cesare Cremonini è stato ospite per presentare il suo nuovo lavoro musicale. Giorgia Cardinaletti lo ha intervistato e, i beninformati sostengono che sia scoccato il colpo di fulmine, anche se avrebbero fatto le cose con calma.

Perchè Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sono lasciati?

In seguito alla chiacchierata sarebbe iniziato, infatti, un corteggiamento timido e rispettoso, che ha portato ad un bacio rubato dai paparazzi nel corso di una vacanza nel 2023. La foto in questione ha fatto tribolare i supporter di entrambi che hanno fatto il tifo per loro per mesi e mesi. Nonostante siano stati incoraggiati nel vivere questo loro sentimento, non si sono mai lasciati andare a dichiarazioni o ad esternazioni di affetto pubblico.

Entrambi i riservatissimi hanno scelto di serbare il silenzio circa la loro vita privata. Sembrava dunque che le cose procedessero a gonfie vele, per questo, quando è stata divulgata la notizia della rottura, in molti sono rimasti increduli. Le motivazioni della separazione non sarebbero da imputare all’ingerenza di terze persone, non ci sono stati dunque tradimenti né differenze derivanti dai rispettivi lavori.

“A volte le cose iniziano e finiscono senza grandi drammi, semplicemente perché si prende atto che le strade si sono divise “, si legge nel servizio di Chi Magazine al riguardo. Cesare Cremonini e la giornalista non hanno rilasciato dichiarazioni, entrambi riservatissimi hanno deciso di non alimentare il gossip. Oggi, Cremonini sta vivendo un periodo molto intenso, il 29 novembre scorso è uscito infatti il suo nuovo progetto musicale AlaskaBaby.

Trattasi dell’ottavo album per il cantautore che ha celebrato i suoi 25 anni di carriera. Il disco è un viaggio nella sua interiorità, un lavoro autobiografico a cui tiene particolarmente. Nonostante siano trascorsi pochi giorni dall’uscita, il disco sta già riscuotendo un grande successo. Trattasi infatti di un progetto particolarmente emozionante ed intenso che è arrivato al cuore dei fan.