“Mi fermo”, l’annuncio dell’ex allieva di Amici: cosa sta succedendo

Un’ex allieva di Amici ha annunciato da poco di voler fermarsi dalla sua attività artistica per un motivo ben preciso. Ecco cosa succede.

Il famoso talent show è condotto ormai da anni da Maria De Filippi e ha saputo, sin dal primo momento, catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio. Nel corso degli anni sono infatti stati numerosi i talenti che si sono presentati in studio e che sono poi diventati dei veri punti di riferimento per il mondo dello spettacolo

In modo inaspettato, un ex volto del programma ha annunciato da poco la decisione di fermarsi e la reazione dei fan non è stata delle migliori.

L’annuncio improvviso dell’ex allieva di Amici

Si tratta proprio di Emma Marrone, che ha preso parte al programma artistico molti anni fa e che è diventata famosa proprio grazie alla sua vittoria del talent. All’epoca ha vissuto emozioni bellissime e, nella casetta di Amici, si è anche innamorata dello showman Stefano De Martino con cui ha avuto una relazione molto intensa ma che è improvvisamente volta al termine. Da quel momento, però, la sua carriera ha preso il volo e lei è diventata una delle artiste più amate del panorama musicale italiano.

Alle spalle ha oggi una vita di successo ma anche momenti difficili da superare. All’età di 20 anni, la cantante ha affrontato il cancro e poi due recidive, mentre di recente ha perso il papà Rosario a cui era molto legata. Nel corso di un’intervista rilasciata per Vanity Fair, Emma ha quindi annunciato di aver preso una decisione improvvisa. “Mi fermo per riprendere fiato“, ha infatti detto la cantante, “e per trovare nuovi spunti creativi. Perché io le canzoni me le scrivo da sola, mica le compro al supermercato. Non mi fermo da quasi due anni: fatemi respirare, fare due bevute con gli amici, provare due emozioni e torno“.

L’annuncio era stato fatto, qualche tempo fa, anche sui profili social e i fan l’avevano subito sostenuta in questa sua scelta. D’altronde, i suoi brani diventati tutti in poco tempo delle vere hit di successo e la sua musica continua ad essere tra le più amate del mondo dello spettacolo. In tanti si stanno nel frattempo chiedendo cosa la cantante avrà in serbo per molto presto per tutti i suoi ammiratori.