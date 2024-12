Il Paradiso delle Signore 9 si ferma per le feste? Il regalo della Rai per il pubblico

La soap opera di Rai1 non interrompe per le festività natalizie o per quelle di fine anno. “Il Paradiso delle Signore” continua a far compagnia ai suoi fans.

Quella che sembrava una notizia tragica, ovvero quella della sospensione delle puntate per il 30 e il 31 dicembre, sembra uno spettro ormai passato. La soap non si ferma e farà compagnia ai suoi telespettatori anche verso la fine dell’anno.

Il palinsesto del mese di dicembre è stato un po’ ballerino per la soap, ma a quanto sembra non abbandonerà tutti coloro che la seguono con passione e dedizione nemmeno per Natale e Capodanno. Vediamo insieme quali sono le novità che bollono in pentola: continuate a seguire le puntate fino alla fine!

Buona notizia per i fan de “Il Paradiso delle Signore”

Di soap ce ne sono in quantità, diversificate a orari e anche smistati sulle varie reti, che siano esse di Mediaset o della Rai. Ma ce ne è una che, tutta made in Italy che, su Rai1, fa sempre il pieno di ascolti ogni qualvolta va in onda. Stiamo parlando de “Il Paradiso delle Signore”. La storia che è partita nel lontano ormai 2015, continua ancora ad essere una delle più seguite del palinsesto Rai, anche durante il periodo delle feste di Natale.

E proprio a chi pensava e dubitava nella messa in onda delle puntate proprio nei giorni clou dell’anno, può star tranquillo. I cambiamenti che sono stati portati avanti proprio nei palinsesti, non hanno scalfito la messa in onda della soap, anzi, ne hanno confermato la sua presenza anche il 30 e il 31 dicembre.

In onda anche a fine anno

A quanto si apprende da fonti dirette, la soap sarà in onda regolarmente anche nel corso degli ultimi giorni del 2024. Tutti gli appassionati potranno continuare a seguire le vicende con due nuovi episodi in prima visione assoluta: anche l’orario non cambia e, successivamente, proprio questi episodi saranno visibili in replica streaming su Rai Play.

Solo una breve pausa dal 22 al 27 dicembre, dove non ci saranno nuovi episodi trasmessi e, al suo posto ci sarà il talk show “La volta buona”, insieme anche a film che terranno compagnia al pubblico in previsione e nel pieno delle feste di Natale. Il ritorno lunedì 30 dicembre, sarà ricco di colpi di scena: il pubblico potrà assistere al brindisi che verrà fatto all’interno del grande magazzino milanese, con il quale si festeggerà l’arrivo del 1966 in compagnia di tutte le veneri e dei vari dipendenti.

Una delle più particolari anticipazioni delle ultime due puntate di fine anno sarà la travolgente passione che si accenderà fra Marta ed Enrico. Ce ne saranno delle belle!