Carlotta Mantovan, nuovo amore: dopo Frizzi ritorna a sorridere

Carlotta Mantovan ha ritrovato il sorriso e anche una nuova serenità dopo un periodo abbastanza turbolento e complesso per lei come ha avuto modo di raccontare, seppur con qualche reticenza, quando ha partecipato a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente. A sei anni dalla perdita di Fabrizio Frizzi, l’uomo che ha da sempre definito il suo grande amore, la conduttrice è di nuovo felice accanto a un compagno davvero speciale.

Si tratta di un uomo francese che non lavora nel mondo dello spettacolo, con cui è stata fotografata mentre passeggiava mano nella mano insieme alla figlia Stella. A dare lo scoop è stato il magazine ‘Diva e Donna‘ che ha paparazzato la Mantovan insieme a Stella e al compagno, raccontando la ritrovata felicità e una quotidianità fatta di piccoli momenti di tenerezza.

Carlotta Mantovan, chi è il suo nuovo compagno: amore a gonfie vele per la conduttrice

Il nuovo compagno di Carlotta è una figura riservata e che ha conquistato la bella Mantovan proprio per la sua semplicità e discrezione, aspetti questi cruciali per la conduttrice che ci tiene a proteggere la sua privacy e quella della figlia Stella dopo la scomparsa del marito. Nonostante il dolore per la perdita di Fabrizio, la conduttrice ha deciso però di aprire di nuovo il cuore all’amore, mai dimenticando l’amore della sua vita.

“Con Fabrizio è stata la storia più grande, unica, irripetibile“, aveva dichiarato tempo fa dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle come riportato da ‘DiLei‘, ma aveva anche aggiunto che rinascere significava trovare il coraggio di non chiudersi al futuro: “Bisogna dare una nuova possibilità alla vita“. Carlotta e il suo compagno si frequentano ormai da qualche mese e non è la prima volta che vengono paparazzati insieme. Già all’inizio dell’anno infatti, sempre ‘Diva e Donna‘ li aveva immortalati a Maccarese, prima mentre camminavano sulla spiaggia, poi durante un pranzo al sole.

Accanto a loro c’era sempre Stella, oggi una ragazzina di undici anni più che felice per questa nuova serenità familiare. Dopo la morte di Fabrizio, Carlotta aveva scelto di lasciare l’Italia per trasferirsi in Francia in un piccolo paesino immerso nella campagna. Qui, lontano dallo stress e dalla frenesia della città, ha ricostruito la sua vita insieme alla figlia e ora insieme al suo nuovo compagno conducendo una vita molto semplice in mezzo alla natura, ma piena d’amore.