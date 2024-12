“Sotto processo”, bomba sulla protagonista Rai: cosa è successo in diretta

Nessuno mai si sarebbe immaginato quello che è successo domenica pomeriggio in casa rai, in uno dei programmi di intrattenimento più seguiti. Cosa sta succedendo?

A “Domenica In” e a Mara Venier, i telespettatori, quanto anche gli utenti sui social, non hanno perdonato qualcosa che, in realtà, si ripete da troppo tempo. Un programma di punta che si avvia alla decadenza? O sono i telespettatori ad essere troppo esigenti?

Sta di fatto che c’è qualcosa che non sta andando e si cerca di capire se siano i telespettatori che non vogliono più un programma così o se c’è qualcosa da cambiare negli ospiti o nella conduzione. Cerchiamo di capire meglio insieme cosa è successo.

“Domenica In” criticato

I social sono diventati il tribunale dove mettere sotto processo i programmi televisivi quanto, anche, chi li conduce e chi ci va ospite. Senza distinzioni fra reti Rai, Mediaset, La7 o altre. Questo è quello che è successo domenica pomeriggio, 8 dicembre, a “Domenica In”, il programma di Mara Venier che da più di 30 anni fa compagnia agli italiani nell’intrattenimento della domenica.

A dire tutto ciò che pensavano e a gettare fuoco sul programma sono stati alcuni commenti lasciati su X da alcuni utenti: “Tutto già visto” – è stato quello che ha maggiormente colpito. Le accuse che sono state mosse al programma della Venier vanno dall’essere un qualcosa di ripetitivo, sino al fatto di avere ospiti che sono quasi sempre gli stessi da 40 anni.

“Se Domenica In propone Albano e i Ricchi e Poveri, Verissimo risponde con le novità Zanicchi e Orietta Berti. Sempre a dire le stesse minc***te e le stesse battute. Siamo un paese morto. L’intrattenimento è praticamente immutato da 40 anni” – è stato un altro feroce commento.

Il pubblico è inviperito

C’è chi spera, addirittura in un cambio alla conduzione del programma (visto che, voci di corridoio, affermano e voglio un Paolo Bonolis in Rai).

“Tv ‘cosa mia’. Da quanti giorni Mara Venier non portava Albano nel suo programma a raccontare per la milionesima volta le stesse cose?” – c’è, anche, chi ha puntato il dito contro la presenza, ancora una volta, di Albano Carrisi ospite del programma. Uno dei commenti più piccati è stato quello di un utente che ha definito queste ultime puntate di Domenica In come un qualcosa di già rivisto e riciclato degli ultimi 5 anni.

Qualcosa da mettere a punto in casa Rai per questo programma? A quanto pare sì perché, anche se il pubblico è sovrano, da dietro uno schermo o meno, queste critiche non possono essere ignorate.