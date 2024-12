Tende, col trucco della ciotola le pulisci senza smontarle: neutralizzi tutti i cattivi odori

Quando pensiamo alle grandi pulizie di casa, immediatamente pensiamo a tende e tappeti, che sono i due elementi in casa che, ovviamente, non si cambiano o lavano spesso.

C’è da dire che, dall’altro lato, sono anche quelli (specie le tende) che accumulano più sporco e, nello specifico per le tende, i cattivi odori, soprattutto se le tende si trovano in cucina o nelle stanze immediatamente vicine.

C’è un metodo per eliminare proprio questi cattivi odori senza che le si debbano cambiare o lavare in continuazione? Con il rischio, anche, che la tenda stessa possa rovinarsi? A quanto pare sì, e non solo uno. Vediamo insieme di cosa si tratta e quanto sono economici come rimedi rispetto a qualsiasi prodotto chimico che dovresti acquistare.

Tende da pulire? Ecco come fare

I cattivi odori sono quelli che, maggiormente, possono “annidarsi” e difficilmente togliersi da quelli che sono gli arredi quanto dalle suppellettili di casa. Dobbiamo anche pensare che, quando apriamo finestre o balconi per far arieggiare gli ambienti, non è che riusciamo in tutto e per tutto a togliere gli odori sgradevoli, specialmente quelli che si depositano sulle tende.

La soluzione più veloce e pratica sarebbe quella di toglierle, lavarle e poi rimetterle. Ma quando è inverno e, difficilmente proprio le tende riescono ad asciugarsi in una sola giornata, come si fa? Bisogna “tenersi la puzza” in casa? A quanto sembra no, perché gli antichi metodi della nonna ci sono e sono sempre infallibili.

C’è da dire, in primis, che non tutti sono pratici nello smontare le tende e poi rimetterle: pensiamo soprattutto alle persone anziane o a coloro che non hanno la capacità di fare questo piccolo lavoro di casa. Ed ecco che la soluzione arriva ed è dietro l’angolo. Se proprio non vuoi o non puoi smontare le tue tende per lavarle, segui attentamente questi piccoli e pratici consigli.

L’aceto rimuove gli odori

Il primo su tutti, e anche quello più economico, è quello della ciotola con dell’aceto. Ti basterà molto semplicemente posizionare una ciotola con dell’aceto all’interno e metterla vicino alla tenda che ha un cattivo odore. Lasciala agire per una notte e poi togli la ciotola.

Come per magia la puzza sarà completamente sparita. Un metodo facile, semplice e veloce e che, soprattutto, non ti farà spendere una fortuna.

Certo ve e sono anche altri come, ad esempio, quello di preparare un mix di aceto, acqua e olio essenziale di eucalipto. Mescolare per bene, inserirlo all’interno di uno spruzzino e nebulizzarlo sui tessuti, a partire proprio dalle tende. Lasciamo agire ed ecco che tutti i cattivi odori saranno andati via.

Un altro metodo efficace può essere quello (ma qui ci vuole un po’ più di tempo) di cospargere la tenda in questione con un po’ di bicarbonato. Lasciare agire e poi rimuovere il tutto con un aspirapolvere.