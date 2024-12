Dubai, tutte le leggi (anche assurde) che non devi mai violare: finisci subito in galera

Dubai è una meta ambita da tanti viaggiatori ma bisogna conoscere alcune leggi se si vogliono evitare problemi e conseguenze gravi.

Come dice un noto proverbio “Paese che vai, usanza che trovi“. Questa è una massima da conoscere in particolare per i viaggiatori che sono sempre in viaggio, all’esplorazione dei diversi paesi del mondo.

Infatti, prima di prepararsi a una nuova avventura all’estero, un buon viaggiatore dovrebbe conoscere quelle che sono le regole e le normative da rispettare assolutamente.

A volte però, alcune leggi potrebbero essere poco chiare o non conformi alla propria cultura. È questo il caso di Dubai, dove vigono delle leggi molto particolari.

Ma quali sono le leggi, anche quelli assurde, che bisogna assolutamente conoscere prima di recarsi a Dubai? Ecco tutte le info.

Dubai, le leggi da conoscere e rispettare per evitare guai

La prima legge da conoscere è quella inerente alle fotografie. A Dubai si possono tranquillamente fotografare edifici e grattacieli, ma attenzione a non fotografare quelli che sono edifici militari. Si tratterebbe di un reato e si rischierebbe di finire in galera. Inoltre, è vietato fotografare le persone senza il loro permesso, dunque occhio anche a coloro che eventualmente potrebbero essere sullo sfondo delle proprie foto.

Ancora, una regola da ricordare specialmente a coloro che magari sono in “luna di miele” a Dubai, è quella che vieta baci o espressioni di affetto in pubblico. Ovviamente, è vietato essere ubriachi in luoghi pubblici, perché si potrebbe finire facilmente in carcere. Occhio anche a non indossare costumi da bagno per strada: questi ultimi sono concessi solo al mare o in piscina.

Gli oggetti da introdurre con cautela in città

Oltre alle regole stringenti inerenti alle norme quotidiane, ci sono anche alcuni oggetti che dovrebbero essere introdotti con cautela o sono vietati nel paese. Per esempio, a Dubai alcuni medicinali come la codeina e i semi di papavero possono essere introdotti soltanto con prescrizione medica. Inoltre, questi elementi dovrebbero essere forniti di documentazione appropriata. Attenzione anche a portare con sé droni e sigarette elettroniche: alla dogana potrebbero voler fare controlli extra per questi dispositivi.

Curiosamente, si potrebbero avere dei problemi in aeroporto anche se si cercano di introdurre a Dubai libri a tema magia o stregoneria. Evidentemente, non tollerano argomenti simili. Infine, si ricorda che durante il Ramadan, è vietato bere, mangiare e fumare dall’alba al tramonto: anche chi non è musulmano è tenuto a rispettare tali norme in pubblico.