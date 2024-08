Gambe toniche senza ore in palestra: ora è possibile, questo esercizio è il segreto delle star

Se si desidera avere delle gambe toniche, senza passare ore ed ore in palestra, basta fare questo esercizio: è perfetto

Essere sempre in perfetta forma fisica e mentale è ciò che tutti desiderano. Allenarsi è un buon modo per tenere il corpo sempre tonico e la mente sempre ben attiva, riducendo gli effetti dell’invecchiamento. Erroneamente si tende ad allenarsi solo in inverno, quando le temperature sono abbastanza basse e non si ha paura di svenire in palestra per il troppo caldo, ma in realtà non dovrebbe essere così. Bisognerebbe continuare anche in estate.

Per chi invece non ha il tempo di andare in palestra e vuole comunque avere gambe toniche e forti, è bene optare per un esercizio molto semplice ma assai efficace. I risultati saranno visibili sin da subito e a aiuterà a sfoggiare un fisico da star anche in spiaggia.

Gambe toniche senza ore in palestra, esercizio a corpo libero da fare a casa: ecco come funziona

Ogni persona ha, nel proprio corpo, un punto debole, ovvero un punto in cui si accumulano più grasso e liquidi in eccesso e a cui prestare maggiore attenzione per evitare che la situazione possa sfuggire di mano. C’è chi tende a focalizzarsi molto sulla parte superiore, in particolare su braccia ed addome, e chi invece si occupa della parte inferiore, ovvero fianchi, glutei e gambe.

Ci sono numerosi esercizi per ogni parte del corpo, che aiutano a rimetterlo in sesto e tenerlo in forma, ed alcuni di questi possono essere svolti anche a casa. In particolare, un esercizio dedicato alle gambe e al loro rassodamento, permette di ottenere risultati magnifici in men che non si dica.

Per poter avere gambe sempre al top e super toniche bisognerà seguire questo esercizio:

sedersi su una sedia

mettere le ginocchia più dietro rispetto ai piedi

alzarsi senza usare le mani, per poi risedersi

Questo esercizio, che sembra essere molto semplice e probabilmente anche molto banale, in realtà è davvero utilissimo per rafforzare le gambe. Alzarsi e sedersi vuol dire rafforzare i muscoli delle gambe, rendendole davvero molto forti e soprattutto toniche. L’esercizio, per dare risultati, dovrà essere ripetuto per circa 12-15 ripetizioni, prima di prendere fiato. Poi si può ricominciare da capo, in base alla capacità di resistenza del momento, senza ovviamente esagerare.

Altro esercizio, altrettanto semplice ma efficace, consiste nello stare in piedi e alzare i talloni da terra per poi riabbassarli, con le mani in vita, per circa 12-15 volte, e al termine riposarsi e respirare. In questo modo si rafforzeranno anche i polpacci, rendendo la parte inferiore del copro tonica e resistente.