Sinner, tutti i timori di Jannik per la trasferta in Australia: la tensione è palpabile

Jannik Sinner si prepara per uno dei periodi più importanti della sua stagione: la trasferta in Australia potrebbe nascondere alcune insidie

È partita la stagione 2025 del tennis maschile e femminile. I grandi campioni si preparano per la prima parte della stagione da giocare in Oceania. I tornei più importanti sono in Australia.

Si è partiti con l’ATP e WTA di Brisbane e si continuerà ad Adelaide per poi arrivare a Melbourne, sede del primo torneo del Grande Slam, l’Australian Open.

Jannik Sinner deve prestare molta attenzione a questi tornei perché deve difendere 2000 punti come campione in carica del torneo Grand Slam. Ma ci sono diverse insidie che potrebbero giocargli un brutto scherzo.

Ecco quali sono e come si sta preparando Sinner per affrontare i tornei australiani.

Jannik Sinner, ecco quali potrebbero essere le condizioni

Il 2 gennaio Sinner ha lasciato l’Italia e Sesto Pusteria per trasferirsi a Melbourne. Da allora si sta allenando duramente per riuscire a trovare la condizione perfetta per il cemento australiano. Come al solito, questa superficie è diversa da quella americana: il cemento è veloce e favorisce i vincenti. Coloro che hanno un gioco aggressivo basato sulla potenza e la resistenza possono vincere facilmente contro gli avversari che prediligono un gioco più tattico.

Sinner, come per il 2024, non parteciperà a nessun torneo ufficiale in quest’inizio di stagione. Le sue preferenze sono sessioni di resistenza, di tecnica e di strategia di gioco insieme ai suoi allenatori. Su tutti, colui che contribuirà alla preparazione di Sinner è l’allenatore Darren Cahill, australiano e conoscitore delle insidie del territorio. Il 7 gennaio poi, Sinner affronterà in un match di esibizione Alexei Popyrin. Si tratterà di un test importante per vedere a che punto è la sua forma fisica. La partita inizierà alle ore 6 italiane.

Le insidie in Australia

Sinner ha affrontato un viaggio di tante ore ed è passato dal freddo dell’Italia settentrionale al caldo estremo dell’Australia. Inoltre, il numero uno del mondo dovrà smaltire abbastanza presto le quasi 10 ore di fuso orario. Insomma, Sinner deve rimettersi in forma considerando anche tali aspetti che potrebbero infastidirlo dal punto di vista psicologico.

In ogni caso, Sinner non deve preoccuparsi di perdere la prima posizione del ranking in caso di fallimento in Australia. Infatti, anche se dovesse perdere ai primi turni dell’Australian Open, manterrebbe un certo vantaggio, di circa 2000 punti, rispetto al numero 2 del mondo, il tedesco Alexander Zverev. Comunque, per Sinner non esiste resa e l’italiano punta sempre alla vittoria finale.