Questo giocatore è entrato nell’olimpo dei campioni: è ufficialmente Top5

Klay Thompson è un campione NBA e ha raggiunto un record incredibile ora, entrando nella top 5: ecco di cosa si tratta

Ci sono alcuni talenti in NBA capaci di fare cose incredibili. Si tratta di atleti e sportivi che con la loro voglia di fare e le loro abilità diventano macchine da punti.

Non a caso, possono godere di contratti faraonici e riescono a far vincere le franchigie che puntano su di loro.

Uno di questi talenti è sicuramente Klay Thompson. La guardia tiratrice che ha vinto tutto ai Golden State Warriors ora si è trasferita ai Dallas Mavericks ma continua a stupire. Il suo gioco sembra essere ritornato quello di un tempo e ha trovato una buona affinità con i compagni.

Ora sembra anche che abbia battuto un nuovo record. Ecco di quale si tratta e perché è un traguardo importante.

Klay Thompson, ecco il record che ha battuto

Non è la prima volta che Klay Thompson batte un record in NBA. Lo statunitense in passato ha meravigliato il mondo intero e ha fatto parte della dinastia degli Warriors, diventando immarcabile insieme all’ex compagno di squadra Stephen Curry. La specialità di Thompson è sempre stata il tiro da tre punti: se si trova dietro l’arco Thompson è una minaccia costante e riesce spesso a centrare il canestro. Inoltre, la sua forma di tiro è una delle più belle dell’intera NBA.

Il record che ha battuto Klay Thompson ora riguarda proprio il tiro da tre punti. Il nativo di Los Angeles è entrato nella top 5 dei migliori realizzatori da 3 della storia del basket americano. La tripla decisiva che ha permesso di ottenere questo risultato è arrivata contro i Minnesota Timberwolves nel corso del Christmas Day 2024. Un risultato incredibile che Thompson punta ulteriormente a migliorare.

Gli altri uomini in classifica

Klay Thompson è entrato nella top 5 dei migliori tiratori da 3 di sempre con la tripla numero 2.561. Con questo risultato ha scavalcato Reggie Miller, iconica bandiera degli Indiana Pacers, ferma a 2.560. Il prossimo nel mirino di Thompson è Damian Lillard dei Milwaukee Bucks. Lillard è ancora in attività e potrebbe cambiare ulteriormente i suoi risultati: al momento ha messo a segno 2.683 triple.

Dunque, Thompson dovrà giocare tante partite ancora per riuscire a raggiungere il quarto posto. Al terzo posto di questa speciale classifica si trova Ray Allen fermo a 2.973 triple. I primi due giocatori di questa selezione invece, sono i migliori tiratori da 3 della storia dell’NBA: al primo posto c’è il già citato Stephen Curry con 3.849 triple mentre al secondo si trova James Harden con 3.022.