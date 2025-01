“Oggi un figlio è nei miei pensieri”: la rivelazione dell’artista dopo la tempesta

Il pilota Andrea Iannone ed Elodie sembrano aver fatto finalmente pace e potrebbero avere nuovi piani per il futuro

Ci sono coppie che amano far parlare di sé. Si tratta di personaggi famosi che si mettono insieme dopo essersi conosciuti meglio e aver capito di essere fatti l’uno per l’altra.

Certo, a volte le cose potrebbero partire al meglio, altre volte potrebbero esserci alti e bassi. Ma l’amore, quando è vero, trionfa sempre.

Sembra essere questo il riassunto della storia tra Andrea Iannone e la cantante Elodie Di Patrizi. I due dopo diversi litigi ora sembrano aver ritrovato la stabilità che ogni coppia dovrebbe avere.

Anzi, sembrano aver fatto anche dei piani per il futuro molto interessanti. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Iannone ed Elodie, i tanti litigi in passato

Sono tanti coloro che hanno speculato su una possibile rottura tra Andrea Iannone ed Elodie di Patrizi. In linea di massima, alcuni seguivano i gossip e le indiscrezioni per scoprire se il pilota italiano avesse lasciato la famosa cantante. Tuttavia, non sono mai arrivate notizie ufficiali della loro separazioni. Comunque, la coppia ha sicuramente affrontato un grave momento di crisi. Durante questo periodo, ci sono stati litigi e sfuriate da parte di entrambi.

In particolare, verso la fine di novembre, si venne a sapere di una lite furiosa tra Elodie e Iannone. La cantante rimproverava Andrea mentre i due erano in un ristorante di Roma. Qualche tempo prima, erano trapelate voci di una forte discussione della coppia mentre era su un volo diretto a Londra. Insomma, la situazione sembrava essere arrivata a un punto critico. Tuttavia, ora il momento buio sembra essere alle spalle e i piani per il futuro sono ben chiari.

La rivelazione della cantante sulla prospettiva di un figlio

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Elodie ha rivelato di volere un figlio con Andrea Iannone. Le sue parole sono state: “Comincio ad avere un’età, ho una relazione stabile. Oggi un figlio è nei miei pensieri”.

Nel corso della stessa intervista, Elodie ha anche spiegato cos’è che ama del pilota di moto: “Cosa ho trovato in Andrea? Tante cose. Al di là del fatto che sono innamorata, ammiro Andrea per la sua onestà, la forza, la sensibilità. Lo stimo. Mi piace il suo odore, mi piace tutto di lui“. In definitiva, i due hanno ritrovato l’armonia e presto Elodie potrebbe essere in dolce attesa.