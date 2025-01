Sofia Goggia: la vittoria dopo l’infortunio e quella lezione della mamma mai dimeticata

Sofia Goggia è una grande campionessa italiana ed è tornata a vincere dopo un brutto infortunio: ora pensa solo a una cosa

Ci sono personaggi dello sport che hanno una dedizione e una passione incredibile. Questa loro forza di volontà permette di superare ostacoli che una comune persona non riuscirebbe a superare.

Per questa ragione a volte ci sono imprese incredibili che fanno rimanere alcuni sportivi nella storia della loro disciplina.

Sembra essere proprio questo il caso di Sofia Goggia, campionessa italiana di sci che è tornata sulle piste dopo un periodo lontano dall’attività agonistica a causa di un brutto infortunio.

Comunque, Sofia ha dimostrato di essere umana e ha fatto emozionare i fan con un lungo messaggio per la mamma. Ecco cosa ha detto e perché si tratta di parole dette con il cuore.

Sofia Goggia, il rientro dopo il lungo infortunio

Sofia Goggia è sicuramente un punto di riferimento per lo sci italiano. La sciatrice è in grado di sfrecciare in pista ad alte velocità mostrando un abilità incredibile quando deve affrontare sfide molto importanti. Nella sua carriera ha dovuto partecipare a numerose competizioni, sfidando e vincendo contro le migliori sciatrici del mondo. Un grande ostacolo però, la Goggia l’ha dovuto affrontare lo scorso febbraio, quando durante un allenamento ha riportato una frattura al malleolo e alla tibia.

Per questa ragione, si è dovuta ritirare dalle scene e si è concentrata sulla riabilitazione. Si è trattato di un periodo molto difficile per lei. Recentemente, la Goggia ha confessato di aver anche pensato al ritiro dall’attività agonistica. Tuttavia, ha combattuto giorno dopo giorno per ritornare in forma e far sognare i suoi fan. Su Instagram ha ringraziato tutti e in particolare ha lasciato un messaggio alla mamma Giuliana.

Le dolci parole per la madre

Qual è il messaggio che Sofia Goggia ha dedicato alla mamma su Instagram? “Mantieni nel tuo cuore il tuo sogno” ha scritto la campionessa che poi ha continuato: “Questa frase me l’hai sempre dedicata, scritta in ogni bigliettino d’augurio, sussurrata all’orecchio tutte le volte che ero in procinto di partire per le mie gare, dopo avermi dato un bacio, stretta forte in uno di quei soliti tuoi abbracci, abbracci dove ti sei sempre commossa; quei tuoi occhi lucidi, pieni di emozione e apprensione, apprensione di cui spesso, intimamente, nella mia vita, ho faticato a reggerne il peso, li ho impressi dentro e li custodisco come fonte del tuo Amore”.

La Goggia ha poi aggiunto: “Tieni i tuoi sogni nel tuo Cuore… e non permettere a nessuno di rubarteli”, hai aggiunto quando prima di questa trasferta mi accarezzavi dolcemente sul divano: le lacrime ci rigavano il viso“. Insomma, delle parole bellissime che hanno spinto la sciatrice a ritornare in pista per vincere ancora una volta.