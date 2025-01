Contratto faraonico per questo giocatore, ricoperto letteralmente d’oro: è record

Dame Lillard ha firmato un nuovo contratto faraonico in NBA, ecco quali sono le cifre del suo fantastico accordo

Ci sono talenti che si impegnano davvero tanto nel mondo dello sport. Anche se ha volte potrebbero soffrire a causa dell’allenamento o degli infortuni, vengono ripagati dalle società con contratti incredibili.

Ciò accade specialmente in NBA, la lega professionistica di basket americano. Non sono pochi i giocatori che dopo aver dominato sul parquet riescono ad avere una retribuzione superiore alla media.

Uno di questi è sicuramente Damian Lillard. La point guard si è trasferita da Portland a Milwaukee con l’obiettivo di vincere. Finora l’anello non è ancora arrivato ma Lillard ha vinto un NBA Cup insieme ai suoi compagni.

Ora, sembra che sia stato premiato per le sue azioni in campo e per il suo carisma come personaggio pubblico. Ecco i dettagli dell’accordo che ha firmato.

Dame Lillard, il contratto che ha firmato l’icona NBA

Lillard è diventato un campione apprezzato da molti nel mondo. Infatti, ciò che colpisce della point guard è il suo talento incredibile e il suo sangue freddo. Non a caso, per la sua lucidità nei momenti clutch delle partite, Lillard ha ottenuto il soprannome di “Dame Time“. Questo perché sulla sirena il giocatore americano tenta sempre il tiro vincente, non lasciando altre opportunità ai suoi avversari. Ai Portland Trail Blazers è diventato un mito per questo e anche con i Milwaukee Bucks ha messo a segno un paio di buzzer beater incredibili.

Visto il suo enorme carisma a livello mondiale, uno sponsor ha deciso di premiarlo. Di quale si tratta? Ebbene, Adidas ha proposto un contratto a vita a Damian Lillard. Non si conoscono ancora le cifre dell’accordo ma molto probabilmente grazie a questo nuovo contratto Lillard supererà quota 600 milioni di dollari guadagnati nel corso della sua carriera come cestista.

L’andamento della point guard ai Bucks

Dopo aver siglato il contratto a vita con Adidas, ora Lillard potrà concentrarsi sulla seconda parte di Regular Season con i Milwaukee Bucks. La point guard ha iniziato l’anno non nel migliore dei modi ma ora la sua squadra sembra aver preso una certa stabilità e si trova al quinto posto della Eastern Conference.

Insieme a Giannis Antetokounmpo, Lillard forma una coppia micidiale, capace di battere tutti. Chissà se questo sia l’anno buono per lui, così da ottenere l’unica cosa che gli manca nella sua carriera, il tanto ambito anello NBA.