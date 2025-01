Questo erede cresce a vista d’occhio: ha solo 15 anni ma è già un fenomeno

Sembra essere pronto l’erede di Tiger Woods, un talento straordinario che cresce a vista d’occhio: ecco di chi si tratta.

Il golf è uno sport che ha vissuto un momento d’oro grazie a grandi campioni che sono rimasti nel cuore di centinaia di tifosi.

Ora sembra però che ci sia un momento di stallo in questa disciplina. Manca un talento in grado di infiammare il pubblico e di far crescere la passione anche di coloro che magari non hanno mai seguito attivamente tale sport.

Insomma: manca un nuovo Tiger Woods. Il campione americano ha dominato questo sport per anni ed è diventato un’icona per molti a causa del suo carisma, del suo talento e del suo charme.

Tuttavia, forse potrebbe essere spuntato il suo erede. Di chi si tratta e perché è già diventato virale sui social? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Tiger Woods, il giovanissimo erede che vuole seguire le sue orme

Il più grande di tutti i tempi, il Goat del golf, per molti appassionati è sicuramente lo statunitense Tiger Woods. Questo nome è noto anche a coloro che magari non hanno mai seguito troppo questo sport. Woods non si è ancora ritirato ufficialmente dall’attività agonistica anche se ormai il suo prime è alle spalle. Tuttavia, risulta essere una presenza costante in alcuni eventi famosi del mondo del golf.

A uno di questi, il torneo pre-natalizio Pnc Championships in Florida, Woods ha partecipato insieme a quello che molti considerano il suo erede. Di chi si tratta? Del figlio Charlie. Proprio così, a soli 15 anni il figlio di Tiger sembra avere un talento innato per il golf e l’ha dimostrato facendo una buca in un solo colpo al torneo giocato con il papà. Il suo “hole-in-one” ha fatto il giro del mondo sui social e in tanti hanno già fatto paragoni tra lo stile di Charlie e quello del padre.

Il risultato al torneo

Nonostante il grande colpo di Charlie, i “Woods” non sono riusciti a trionfare al Pnc Championships. La vittoria finale è sfumata per un soffio. Tiger e Charlie sono arrivati in finale ma hanno perso allo spareggio contro la coppia tedesca dei Langer.

In ogni caso, il prossimo anno sicuramente ci riproveranno e tenteranno di vincere questo torneo insieme. Per il momento, Charlie Woods continua la sua crescita come giocatore di golf. E forse, in futuro potrà trionfare in tanti tornei, seguendo l’esempio del più grande di tutti i tempi, suo padre.