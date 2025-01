Il trucco che ti fa risparmiare davvero sul riscaldamento: così la bolletta non è più una brutta sorpresa

Avere un buon riscaldamento aiuta d’inverno; ma come fare per non avere una bolletta troppo salata? Ecco un accorgimento utilissimo!

Quando arriva l’inverno, spesso va come un motore a diesel: tarda a carburare. Ovvero che tarda ad arrivare al gelo completo, per poi esplodere con i mesi di gennaio e febbraio.

Il trend del riscaldamento globale ha inevitabilmente rivoluzionato l’andamento delle temperature nelle stagioni meno miti, rendendo labile il confine tra freddo e caldo.

Spesso gli autunni sono come delle estati inoltrate. Ma quando il freddo arriva e non abbiamo un termosifone funzionante, i guai non sono solo per il nostro corpo, ma anche per il portafogli!

I termosifoni caldi solo a metà costituiscono infatti un problema, che può compromettere il comfort domestico e aumentare i costi energetici. Ecco quindi come affrontarlo.

Perché i termosifoni riscaldano a metà

Le cause principali di tale malfunzionamento includono la presenza di aria nei radiatori e un’impostazione inadeguata della valvola termostatica. La valvola, regolando il flusso d’acqua in base alla temperatura desiderata, può ridurre il riscaldamento quando il livello impostato viene raggiunto, lasciando fredda la parte inferiore del termosifone. Tuttavia, è frequentemente l’aria intrappolata nei radiatori a impedire la corretta circolazione dell’acqua calda. Fortunatamente, lo spurgo dei termosifoni è un’operazione semplice: è sufficiente localizzare la valvola di sfiato, aprirla con cautela utilizzando una chiave adatta, permettere che l’aria fuoriesca finché l’acqua non fluisce liberamente e infine richiudere la valvola.

Per i termosifoni in ghisa, che sono più datati ma efficienti, l’operazione potrebbe richiedere l’intervento di un tecnico specializzato. Oltre all’aria, altre problematiche possono influire sul funzionamento dei radiatori, come la bassa pressione dell’impianto o l’accumulo di sporco nella parte inferiore. Un’accurata pulizia e manutenzione sono essenziali per evitare costosi interventi futuri e garantire un riscaldamento uniforme in casa. In caso di termosifoni freddi nonostante la valvola sia impostata al massimo, è possibile che questa sia bloccata. Prima di contattare un tecnico, si consiglia di tentare di sbloccarla ruotandola ripetutamente tra i livelli 0 e 5.

Ulteriori accorgimenti utili

Quando i termosifoni risultano soltanto tiepidi durante giornate miti, non c’è motivo di allarmarsi: le centraline climatiche regolano automaticamente la temperatura per evitare sprechi. Con l’arrivo del freddo, i radiatori riprenderanno a riscaldarsi normalmente. In caso di problemi persistenti o anomalie più gravi, è sempre consigliabile contattare un tecnico qualificato.

Infine, se la casa risulta troppo fredda ma si desidera contenere i costi, esistono diversi accorgimenti extra per aumentare la temperatura senza incidere eccessivamente sulla bolletta. Dal metodo svedese all’utilizzo di carta stagnola posizionata dietro ai radiatori, semplici misure possono migliorare l’efficienza del riscaldamento domestico, assicurando un ambiente confortevole e sostenibile.