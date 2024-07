Le nozze di Clizia e Ciavarro sono attesissime: come lei attraverserà la navata, lo spoiler

L’evento vip più atteso del momento: le nozze di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Ecco le indiscrezioni sulla cerimonia.

Si tratta delle nozze vip più attese del momento. Dopo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo Simona Ventura e Giovanni Terzi, il matrimonio tra personaggi famosi che sta facendo sognare i fan è quello tra la modella e influencer Clizia Incorvaia e il conduttore tv Paolo Ciavarro, figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. La coppia si sposerà oggi, 12 luglio.

Sono state settimane impegnative per Incorvaia e Ciavarro, la coppia, infatti, ha dovuto seguire non solo i preparativi per il matrimonio, tra cerimonia, ricevimento e prove degli abiti, ma anche i lavori di ristrutturazione della nuova casa dove andranno ad abitare con il figlio Gabriele. Tutto, comunque, sembra pronto, sia per il fatidico ‘sì’ che per la nuova casa.

Dopo quattro anni di amore intenso e la nascita di un figlio avvenuta nel 2022, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno per coronare il loro sogno d’amore. Nel frattempo arrivano le prime anticipazioni su come sarà la cerimonia di nozze, e a darle è stata la stessa Incorvaia.

Le nozze di Incorvaia e Ciavarro sono molto attese, lo spoiler sulla cerimonia

Clizia Incorvaia non sta più nella pelle per il suo imminente matrimonio con Paolo Ciavarro. La modella e influencer da settimane sta pubblicando foto e video su Instagram in cui esprime tutta la sua gioia per l’atteso evento, regalando alcune anticipazioni sulle nozze, facendo attenzione a non svelare troppo per non rovinare l’effetto sorpresa.

Nel frattempo ha anche pubblicato diversi video sulla nuova casa dove andrà a vivere con il marito e il figlio. Ha mostrato le stanze rinnovate e su tutte la sua spaziosa cabina armadio, una vera e propria stanza con finestra. L’ultimo aggiornamento riguarda un piccolo spoiler sul giorno delle nozze e su come si presenterà alla cerimonia.

Girando un video dalla sua cabina armadio, pubblicato nelle storie di Instagram (che trovate qui sotto), Clizia Incorvaia ha fatto sapere ai suoi fan come sarà truccata il giorno del suo matrimonio. La modella ha spiegato di avere una pelle molto delicata, facilmente soggetta a irritazioni e dermatiti, per questo motivo ha scelto il trucco di Jvone Milano, marchio che le assicura un make up bello ed elegante e allo stesso tempo protettivo per la pelle.

Clizia Incorvia non dà ulteriori dettagli su come sarà effettivamente il suo trucco e quali colori sceglierà per far splendere il suo viso. Soprattutto non sappiamo ancora nulla sul tipo di abito da sposa che indosserà nel giorno delle nozze. Per scoprirlo non resta che aspettare ancora un po’. La cerimonia è in programma oggi e Clizia, da influencer esperta qual è, nelle prossime ore non mancherà di regalare ai fan scatti e video meravigliosi.