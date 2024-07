Mangiare il gelato senza ingrassare ora è possibile, con un trucco svelato proprio dai nutrizionisti

Vuoi mangiare il gelato senza ingrassare? Ecco il consiglio dei nutrizionisti per non avere il senso di colpa.

Il gelato è uno dei cibi più desiderati in estate da adulti e bambini, ma come concedersi questo peccato di gola senza ingrassare? I nutrizionisti svelato un trucco per poterlo inserire nella dieta senza troppi sensi di colpa: ecco come.

Estate è sinonimo di gelato, ma tutti sappiamo che sicuramente questo sfizio è tanto buono quanto poco salutare. Certo concedersi degli sgarri per rendere un momento piacevole non è di certo il peggiore dei mali, ma come farlo senza troppi sensi di colpa? Ecco cosa rivelano i nutrizionisti per poter mangiare un gelato senza ingrassare.

Mangiare gelato senza ingrassare: ecco il consiglio dei nutrizionisti per non avere sensi di colpa

Come sappiamo il gelato è uno degli alimenti più calorici in quanto composto essenzialmente da zuccheri. Che sia a crema oppure a frutta cambia veramente poco infatti il contenuto calorico di una cialda contenente una pallina di gelato, di circa 100 ml, apporta dalle 100 alle 150 calorie. È possibile però concedersi una voglia ogni tanto facendo attenzione a come e quando consumare questo cibo, per non aumentare di peso.

Per potersi concedere la tentazioni infatti basta seguire delle semplici le regole. Come rivelano i nutrizionisti, la prima in assoluto è quella di non averne nel congelatore, ma di consumare un gelato per strada. Si potrà infatti passeggiare e allo stesso tempo anche evitare la tentazione.

Altro consiglio fondamentale è quello di non mangiare il gelato la sera infatti in questo momento della giornata il corpo brucia meno calorie e accumula più grassi e zuccheri. Inoltre, nel momento della scelta del gelato, è sempre meglio preferire quelli artigianali, e se possibile senza glutine. Un’ottima alternativa è il gelato in casa fatto con ingredienti freschi e soprattutto sicuro.

Il gelato quindi può essere un toccasana per il cervello e concedere quella pausa dolce che ogni tanto ci sta. Per non inserire troppe calorie però è meglio scegliere sorbetti, o quelli alla frutta, limitare le porzioni a una pallina di gelato, e magari fare attività fisica dopo. Secondo uno studio chi consuma il gelato apporta anche dei benefici al proprio organismo infatti questo migliora l’attenzione, soprattutto nei bambini.

Se lo scegliete a base di yogurt fornisce calcio e fosforo mentre alla frutta è un ottimo integratore di vitamine e infine pare possa ridurre anche il rischio di problemi di fertilità. Insomma un peccato di gola che però non fa assolutamente male, se consumato con la giusta moderazione.