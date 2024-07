Oroscopo 22-28 luglio: pioggia di guadagni per questo segno, arrivano gioie inaspettate

È in arrivo una settimana molto intensa: l’Oroscopo 22-28 luglio annuncia uno strepitoso successo per un segno zodiacale.

Giove, per tutto il mese di luglio e anche oltre, continuerà a elargire energie positive e ad aiutare diversi segni zodiacali ad avere successo, fortuna, ricchezza e abbondanza. In questi giorni alcune natalità astrali stanno godendo di influssi benefici che hanno migliorato i rapporti interpersonali: parliamo soprattutto dei Bilancia e dei Gemelli. I Pesci, invece, si trovano ad affrontare un’ondata anomala di gelosia e dovranno impegnarsi a fondo per non compromettere la relazione sentimentale.

Altri segni stanno affrontando questioni finanziarie: da una parte con successo, mentre dall’altra con un brutto incidente di percorso. Ci riferiamo rispettivamente al Capricorno e al Cancro. Ma l’Oroscopo annuncia anche una settimana super intensa per un segno zodiacale in particolare, che potrà sperimentare gioie e ampie soddisfazioni. Ecco di quale si tratta e i consigli delle stelle.

Oroscopo 22-28 luglio, se appartieni a questo segno ti aspetta una settimana intrigante e molto movimentata

Anticipiamo subito che il segno fortunato dell’ultima settimana di luglio è quello dell’Acquario, segno che già da alcuni mesi e grazie alle congiunzioni planetarie eccezionalmente favorevoli ha potuto sperimentare una grande crescita personale. Le nuove consapevolezze si sono riversate in positivo in ogni settore, dal lavoro al denaro fino ai rapporti in famiglia e anche in amore. L’ondata positiva non si arresta, però, ed ecco quali sono le novità pronte ad abbracciare tutti i nati sotto il segno dell’Acquario.

Innanzitutto grazie a Giove prosegue il successo nel lavoro: gli Acquario negli ultimi tempi si sono impegnati moltissimo e hanno sfruttato tutte le loro risorse per raggiungere gli obiettivi. Questo atteggiamento non è sfuggito agli occhi attenti del capo o dei collaboratori e dunque sono un arrivo promozioni e riconoscimenti, probabilmente anche aumenti in busta paga.

Altri Pianeti però stanno regalando agli Acquario influenze positive, e parliamo soprattutto del Sole e di Mercurio in Gemelli: questa congiunzione favorirà ulteriormente – visto che le cose vanno già alla grande – il rapporto col partner, soprattutto sotto le lenzuola. La settimana che va dal 22 al 28 luglio, quindi, sarà particolarmente eccitante e appassionante.

L’entusiasmo e il benessere psico fisico permetteranno agli Acquario di vivere un momento d’oro, forse come non succedeva da tempo. La creatività dei nativi del segno sarà la classica ciliegina sulla torta perché garantirà quel qualcosa in più ogni situazione. Inoltre gli Acquario si apprestano a elaborare nuove strategie per raggiungere i loro obiettivi e le stelle sono assolutamente dalla loro parte.