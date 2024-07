Ilary Blasi, tutti pazzi per i suoi sandali: il costo è da capogiro

Ilary Blasi non bada a spese per il look: la conduttrice al mare ha sfoggiato dei sandali particolari il cui prezzo è decisamente alto.

Ilary Blasi, dopo quasi un anno di assenza dalla televisione in veste di conduttrice, è tornata ad essere protagonista a Battiti Live. Pier Silvio Berlusconi, dopo averla sostituita a L’isola dei famosi con Vladimir Luxuria, le ha affidato la conduzione dello show musicale. Da inizio luglio è quindi al centro dell’attenzione sul palco su cui tantissimi artisti si sono esibiti e si esibiranno, ed è accompagnata dal collega e amico Alvin.

Come molti telespettatori sapranno, lo spettacolo musicale Battiti Live è registrato, infatti le riprese sono state fatte tra giugno e luglio, prima dell’esordio sul piccolo schermo. Quindi in queste ultime settimane la conduttrice, approfittando della pausa dal lavoro, è andata in vacanza. Nelle varie foto postate su Instagram non sono passati inosservati i suoi look. In particolare hanno colpito i sandali che di recente ha indossato e il cui costo, a quanto pare, è decisamente elevato.

Ilary Blasi, il costo dei suoi sandali gioiello: la conduttrice non bada a spese

Negli ultimi giorni Ilary Blasi ha approfittato della pausa lavorativa ed è andata in vacanza a Mykonos, insieme al suo fidanzato Bastian Muller. Su Instagram è attivissima ed essendo seguita da oltre due milioni di follower, non poteva non renderli partecipi dei momenti trascorsi tra mare, sole e tanto amore. Ha pubblicato una serie di foto in costume e con altri look, che non sono passate inosservate.

In particolare hanno colpito i sandali che ha indossato per una serata. Com’è evidente dalla sua storia e com’è ben noto ai suoi fan, Ilary non ama la semplicità e per l’occasione ha scelto dei tacchi gioiello che alla luce si illuminano ancora di più. Appartengono al marchio Le Silla e sul sito vengono venduti a 832,00 euro.

Nelle ultime immagini postate, invece, ha esibito uno stile prettamente da mare: ha indossato un top marrone con la pancia scoperta e un pantaloncino corto bianco. Tra le mani ha un cappello di paglia e non può mancare il suo proverbiale sorriso, che ha sempre stampato sul viso. Ilary si sta godendo le vacanze insieme al suo compagno Bastian: i due sono insieme da più di un anno e a dicembre del 2023, per festeggiare il primo anniversario, sono volati a New York.