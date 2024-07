Outfit check per Elettra Lamborghini, abbinamento impossibile da copiare: i jeans costano più di uno stipendio medio

Uno degli outfit di Elettra Lamborghini non è passato inosservato, il costo dei jeans non è per tutti, quanto ha speso la splendida cantante.

Sempre incantevole e super seducente Elettra Lamborghini cattura sempre piacevolmente l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano. Questi tutte le volte che la vedono perdono totalmente la testa e non possono fare a meno di farle notare quanto sia straordinariamente bella e sensuale, la venerano.

È sempre stata nota per via del suo cognome, col tempo però l’amatissima cantante si è fatta conoscere meglio e ha dimostrato di avere un incredibile talento a livello musicale, infatti continua a farsi sempre più spazio nel mondo della musica. Con i suoi brani ottiene sempre un successo pazzesco, infatti diventano sempre dei tormentoni.

Elettra Lamborghini è molto amata e seguita anche sui social, ad oggi conta ben 7,1milioni di follower sul suo profilo Instagram, questi impazziscono per lei. A catturare la loro attenzione non è solo il suo talento ma anche il suo fascino irresistibile. Con la sua meravigliosa bellezza e le sue curve mozzafiato lascia tutti a bocca aperta, toglierle gli occhi di dosso è davvero impossibile.

Elettra Lamborghini con un look pazzesco, il costo dei jeans lascia i fan a bocca aperta

Con i suoi fantastici look la meravigliosa cantante lascia sempre tutti senza fiato, specie quando questi mettono bene in risalto le sue fantastiche forme. Spesso indossa outfit super seducenti che lasciano ben poco all’immaginazione, con le sue forme stupende in bella mostra fa sognare i suoi tantissimi fan.

La sua sensualità alle stelle non la fa mai passare inosservata agli occhi di chi la segue e la ama, questi continuamente la riempiono di apprezzamenti e like. Spesso si mostra in bikini o con outfit striminziti e scollatissimi che mettono bene in evidenza il suo fisico mozzafiato, ammirandola in tutto il suo splendore i suoi seguaci impazziscono ogni volta.

Uno dei suoi outfit non è passato inosservato, Elettra Lamborghini ha indossato un paio di jeans che le donavano moltissimo e sono subito piaciuti ai suoi seguaci, il costo però non è affatto per tutti. I pantaloni larghi in denim chambray FF di colore azzurro appartengono alla collezione di Fendi, hanno un retro cinghia in pelle con lettering Fendi. In molti li hanno adorati ma quando hanno scoperto il prezzo sono rimasti a bocca aperta, costano infatti 1.150,00 euro, una cifra che di certo non è per tutti.