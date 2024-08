Mai più quella fastidiosissima puzza di umido sugli asciugamani: ho scoperto un metodo straordinario

Non sempre il bucato viene pulito come si vorrebbe: il puzzo di umido su asciugamani e abiti è sempre dietro l’angolo. Ecco come ovviare.

La lavatrice è un elettrodomestico indispensabile ed è presente ormai in ogni casa, ma alcuni errori comuni nella sua manutenzione e nei cicli di lavaggio aumentano le probabilità che il bucato non esca dal cestello pulito, profumato e sanificato come vorremmo. Le motivazioni per cui a volte è necessario lavare tutto di nuovo, perché la biancheria “puzza di umido”, sono da imputarsi a diverse cause. Conoscendo il problema si può facilmente trovare anche la soluzione.

La bella notizia è che non è necessario fare chissà quali lavori straordinari, bastano poche accortezze e il problema non si ripresenta più. da ricordare, infatti, che l’inconveniente non accade solamente in inverno ma anche in estate; ciò a causa dell’umidità e, come accennato, anche di alcune pratiche errate. Scopriamo dunque nel dettaglio cosa fare.

Il tuo bucato e gli asciugamani puzzano di umido? Prova questi trucchi, ti cambiano la vita

Per prima cosa dobbiamo capire come mai a volte il bucato esce dal cestello con un odore nauseabondo, che non va via nemmeno se stendiamo tutto al sole. La ragione per cui normalmente si usa dire “puzza di umido” è proprio perché l’umidità eccessiva ha fatto proliferare troppi germi e batteri, i quali causano appunto i cattivi odori.

Il primo errore comune che si tende a commettere è quello di lasciare il bucato dentro la lavatrice per molto tempo prima di stenderlo. Una volta che apriamo l’oblò arriva subito l’ondata maleodorante. Non appena il ciclo di lavaggio è terminato si deve subito togliere abiti e biancheria, e inoltre bisogna lasciare l’oblò e il cassettino dei detersivi aperti.

A proposito del cassettino, c’è da dire che utilizzare troppo detersivo e ammorbidente è la causa della puzza di umido, perché la lavatrice non riesce a smaltire i prodotti durante il lavaggio, e quindi si formano accumuli che poi marciscono. Possibilmente si dovrebbero scegliere detersivo e ammorbidente naturali oppure aggiungere un po’ di bicarbonato ad ogni lavaggio, per eliminare tutti i cattivi odori.

Solitamente si tende a riempire la lavatrice perché siamo stati abituati a pensare che in questo modo si risparmia energia; ciò è vero, ma è anche vero che un cestello troppo pieno non consente un lavaggio/risciacquo adeguato e questo può portare alla formazione della puzza di umido. Inoltre è bene sapere che cicli troppo corti e/o con temperature troppo basse non lavano abbastanza bene e aumentano le probabilità di un bucato maleodorante.