Giancarlo Magalli, la spiazzante confessione dopo la malattia: “Avevo delle visioni”

Giancarlo Magalli e la confessione che spiazza i fan dopo la malattia del conduttore: ecco cosa avrebbe detto, i dettagli della vicenda.

Uno degli uomini che con il suo talento artistico ha cambiato letteralmente il mondo dello spettacolo è proprio lui, il grande Giancarlo Magalli. Oltre ad aver condotto alcuni programmi di punta come I Fatti Vostri, l’uomo si è fatto conoscere anche come autore di alcuni testi divenuti poi cult della musica italiana nel mondo.

Originario di Roma, classe 1947, Giancarlo Magalli ha cambiato letteralmente il mondo dello spettacolo per via delle sue competenze artistiche anche da sceneggiatore e da autore oltre che di conduttore. Giovanissimo, dopo essersi laureato presso la Sapienza – Università di Roma ed alla Facoltà di Economia e commercio presso l’Università degli Studi di Messina, decide di dedicare la sua vita al mondo artistico.

Infatti, comincia a fare l’animatore ad un villaggio turistico a Pugno Chiuso, in Puglia dove, a seguire le sue orme è stato lo stesso Fiorello. Man mano, arriva in televisione e a teatro, dove scrive alcuni testi teatrali come Romoleide e, in collaborazione con Pippo Franco, le commedie Il naso fuori casa, Belli si nasce e È stato un piacere.

L’uomo, inoltre, ha condotto parecchi programmi televisivi di successo fra cui I Fatti Vostri con la bella Adriana Volpe di cui si è parlato a lungo della discussione tra i due, finita addirittura nei tribunali in quanto nel 2019, Adriana Volpe ha accusato Magalli di diffamazione aggravata. Non molto tempo fa il noto personaggio è stato protagonista di un evento che ha lasciato tutti di stucco: pochi erano a conoscenza della sua malattia.

Giancarlo Magalli, il dramma della malattia: ecco cosa è successo

Ospite della trasmissione Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin nel 2023, Giancarlo Magalli ha voluto parlare a cuore aperto del momento buio vissuto nell’ultimo periodo, dovuto proprio ad una malattia, un linfoma. Tutto è cominciato da un dolore alla milza, fino a scoprire dopo attenti controlli di avere un tumore.

Nel dettaglio, Giancarlo Magalli ha confessato: “Avevo delle visioni, facevo anche cose sotto l’effetto di questi farmaci, ad esempio mi sono strappato i tubicini che avevo. Così è venuto fuori che avevo un linfoma davanti alla milza, un tumore che appartiene ad una categoria che si può curare. Infatti, me l’hanno detto subito”.

Fortunatamente, poi i medici hanno scoperto che questa forma di tumore era meno aggressiva di quello che si pensava all’inizio.

Il conduttore, inoltre, è apparso anche un po’ deluso dalla reazione dei colleghi che non hanno mai chiesto all’uomo come stesse: “Non è che si sono affollati, chi si è preso miei programmi aspettava che non mi rimettessi in piedi. Gli amici mi sono stati vicini, altri meno amici non si sono fatti vivi, ma di quelli chi se ne frega”.