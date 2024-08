Così elimini sabbia e salsedine dall’auto senza utilizzare alcun prodotto chimico: bastano pochi minuti

Eliminare la sabbia e la salsedine dall’auto è davvero semplicissimo. Ecco i prodotti da utilizzare: rapidi ed economici.

L’estate è ormai giunta al giro di boa. Il mese di Agosto, appena iniziato, è quello in cui tantissime persone finalmente possono dedicarsi per qualche settimana a godersi relax e divertimento durante le vacanze. C’è chi decide di optare per il mare e chi invece per la montagna.

Se si va al mare in auto, nel momento del ritorno a casa diventa molto difficile evitare di riempire la macchina di sabbia e salsedine, che poi finiscono per sporcare anche casa. Ecco quindi che è bene conoscere i prodotti da utilizzare per eliminarle in men che non si dica. Si tratta di prodotti naturali, che tutti abbiamo in casa, economici e super efficaci: bastano pochi minuti per ottenere un risultato sorprendente.

Sabbia e salsedine in auto, il metodo per eliminarle: servono solo questi due prodotti

Il mare è una delle scelte più belle che si possano fare in estate: un modo perfetto per trascorrere al meglio le proprie vacanze. Però bisogna fare comunque attenzione, perché ad esempio i capelli si possono rovinare proprio a causa della salsedine presente nell’acqua. Poi bisogna fare moltissima attenzione al sole, perché c’è il rischio di prendere scottature e quindi è sempre bene utilizzare la protezione solare.

Ma a rischio, dopo una giornata meravigliosa vissuta in spiaggia, è anche la nostra automobile, come accennato poco fa. Quest’ultima tende a riempirsi facilmente di sabbia e salsedine, che sono molto difficili da eliminare. Ma per riuscirci in maniera sbrigativa si può ricorrere ad un unico ed efficace metodo che prevede l’utilizzo di prodotti naturali ed economici.

I prodotti naturali di cui stiamo parlando, necessari per poter eliminare salsedine e sabbia, sono:

bicarbonato di sodio

sapone liquido

La prima cosa da fare è munirsi di una bacinella con dentro dell’acqua calda ed aggiungere due cucchiai di bicarbonato di sodio e due di sapone liquido. Mescolare per bene il tutto ed immergere al suo interno una spugna, o se preferite un panno in microfibra. Strizzarlo per bene, evitando che goccioli sui sedili e passarlo su di essi, strofinando laddove risulta essere necessario. Il risultato sarà visibile sin da subito. L’acqua calda ed il bicarbonato di sodio riusciranno ad attirare tutti i granelli di sabbia e di sale presenti sul sedile, rendendo l’auto come nuova.