“Ho smesso”, il gesto inatteso di Raffaella Scuotto dopo Uomini e Donne: cosa ha fatto l’ex dama

Raffaella Scuotto ha fatto una confessione sui social molto importante: cosa ha deciso di fare dopo Uomini e Donne.

Raffaella Scuotto ha preso parte dell’ultima edizione di Uomini e Donne in veste di corteggiatrice di Brando Ephrikian. Il percorso tra i due è stato travolto da continui alti e bassi che hanno spesso portato ad un allontanamento. La scelta ha poi confermato il forte sentimento esistente tra i due e nel corso delle settimane, dopo la loro uscita dallo studio, questo sentimento è diventato sempre più forte.

Ad oggi i due sono una coppia molto affiatata e nonostante la distanza – lui vive a Treviso e lei a Napoli – appena possono si incontrano e passano del tempo insieme. Non mancano le foto e le storie per rendere partecipi i follower della loro storia, visto che è nata sotto i riflettori del famoso dating show. Sono infatti entrambi attualmente molto seguiti su Instagram e sono avvezzi a condividere con chi li segue momenti e parole. Negli ultimi giorni l’ex corteggiatrice, parlando con i fan, ha fatto sapere di aver preso un’importante decisione dopo Uomini e Donne.

La decisione di Raffaella Scuotto dopo Uomini e Donne, l’ha rivelato sui social: cambio radicale della sua vita

Grazie ad Uomini e Donne Raffaella Scuotto è diventata particolarmente nota non solo in televisione ma anche sui social, dove oggi è seguita da oltre duecento mila follower. Dato che ha un numero così alto di fan, cerca di interagire con loro ogni giorno, mostrando cosa fa durante la giornata e parlando dei suoi nuovi progetti. Di recente, confidandosi con loro, ha confessato che dopo il programma ha smesso di fumare.

L’ha rivelato dopo il messaggio di un utente, in cui quest’ultimo le ha detto di provare molta stima nei suoi confronti e di aver seguito il suo percorso: “Penso che tu sia una ragazza davvero forte, come reagisci ai momenti in cui non ti sembra di aver voglia di fare nulla, ti senti fuori posto e non sai cosa fare”, le ha scritto il fan. Lei ne ha approfittato per spiegare che da qualche settimana ha completamente smesso di fumare: “È stato un percorso graduale, poi fatalità un mese fa persi l’holder e non ho più fumato“.

Dopo aver perso e poi ritrovato la sigaretta elettronica, non ha più sentito il bisogno di usarla, tanto che ora non sa nemmeno dove è finita. L’ex corteggiatrice ha infine raccontato di non sentire più la necessità di fumare e che oggi è molto contenta del traguardo raggiunto: “Sono contenta di questo traguardo! Come ogni cosa, ogni percorso è a sé, perché dipende da quanto si fuma ma con la forza di volontà si può tutto”.