Altro che infezioni e pericoli, la sabbia fa bene alla salute: usala così, è un trattamento di bellezza gratis

Sfatiamo un mito: la sabbia non è un ricettacolo di batteri e pericoli, anzi. È un vero toccasana per la salute ed è anche completamente gratuita.

C’è chi frequenta le spiagge già da diverse settimane, chi invece attende l’arrivo delle ferie per godersi una meritata vacanza al mare. Il nostro immenso bacino d’acqua salata è un toccasana per il benessere psico-fisico: oltre a rilassarci l’aria e l’acqua marina possono agire sul nostro corpo in maniera benefica, soprattutto quando si soffre di determinate patologie. Ciò che molti non sanno è che anche la sabbia può diventare un rimedio utile in particolare per la nostra pelle, trasformandosi in un vero e proprio trattamento di bellezza a costo zero.

La sabbia, al contrario di quanto si possa pensare, non è poi così sporca e antigienica, e non è nemmeno un ricettacolo di batteri. Anzi, si può dire che sia un vero toccasana soprattutto per la pelle e i suoi inestetismi. Per godere appieno della sua azione benefica basta anche solo sdraiarsi sulla battigia e godersi il sole e il moto costante delle onde, la sabbia farà tutto il lavoro da sola. In questo modo la spiaggia si trasforma in una spa che garantisce uno scrub naturale, molto delicato sulla pelle ma efficace al tempo stesso. La sabbia, strofinandosi sulla pelle, elimina le cellule morte favorendo il processo di rinnovamento cutaneo.

Sabbia, un toccasana per la pelle: puoi fare un trattamento da spa gratis

Inoltre con un’esposizione prolungata è possibile assorbire i sali minerali contenuti nella sabbia, oltre ai nutrienti dei residui di alghe sempre presenti nell’acqua marina. Un vero e proprio trattamento da spa a cielo aperto, completamente gratuito. Se vogliamo rinforzare l’effetto scrub della sabbia possiamo preparare in anticipo uno scrub naturale in casa con 50g di sale marino, 4-5 cucchiai di olio extravergine d’oliva e qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Una volta in spiaggia aggiungiamo 2-3 pugni di sabbia al composto, che possiamo utilizzare subito e risciacquare con un tuffo in acqua.

Un altro trattamento che possiamo fare è quello della sabbiatura, che sfrutta il calore della sabbia come anti-infiammatorio contro i dolori del corpo come reumatismi e artrite. Per eseguire una sabbiatura basta scavare una buca profonda almeno 10 cm e sdraiarsi dentro, per poi ricoprirsi con almeno 2 centimetri di sabbia, lasciando in posa per massimo 10 minuti per volta. Infine si può usare la sabbia anche come rimedio per la cellulite: in questo caso si preparano dei fanghi mischiando sabbia e acqua di mare, applicando il composto sulle zone interessate e lasciando in posa quanto basta per fare effetto.