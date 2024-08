I Murales di Orgosolo: un viaggio alla scoperta di un borgo ricco di storia ed arte in Sardegna

La meravigliosa Sardegna. La suggestiva Barbagia. Andiamo alla scoperta di uno dei luoghi più iconici: Orgosolo, con la sua storia.

Situato nel cuore della Barbagia, Orgosolo è un piccolo comune sardo che offre un’esperienza unica e affascinante. Conosciuto principalmente per i suoi murales, Orgosolo è molto più di un semplice paese di montagna: è un luogo dove storia, cultura e arte si intrecciano, offrendo ai visitatori una finestra sulla tradizione e l’identità sarda.

La Sardegna, dunque, non è solo mare cristallino. Non è solo coste meravigliose. Non è solo il divertimento e il lusso dei locali della Costa Smeralda. La Sardegna è anche tanta storia. Spesso poco conosciuta e, quindi, ancor più suggestiva.

Orgosolo ha una storia ricca e complessa. Originariamente un centro pastorale, ha vissuto diverse epoche di dominazioni e influenze culturali che hanno lasciato il segno nel suo patrimonio. Il paese è famoso anche per il suo passato legato al banditismo, che ha alimentato la sua reputazione di luogo ribelle e indomabile. Questo aspetto della sua storia è stato immortalato in letteratura e cinema, rendendo Orgosolo un simbolo della resistenza e della lotta per la giustizia.

I murales di Orgosolo

Immerso nel Parco Nazionale del Gennargentu, Orgosolo offre paesaggi mozzafiato e un ambiente naturale incontaminato. Le montagne circostanti, i boschi di lecci e le vallate verdeggianti sono ideali per escursioni e attività all’aria aperta. Gli amanti della natura possono esplorare il Supramonte, un massiccio calcareo che offre panorami spettacolari e la possibilità di avvistare rare specie di fauna locale. Zone cantate anche da un poeta della musica come Fabrizio De André.

Uno degli elementi più distintivi di Orgosolo sono i suoi murales. Le strade del paese sono adornate con oltre 150 dipinti murali, che raccontano storie di lotta sociale, politica e quotidiana. Nati negli anni ’60, questi murales sono diventati una forma di espressione collettiva, rappresentando eventi storici, figure rivoluzionarie e scene della vita rurale. Si pensi alla rivoluzione Pratobello, quando i pastori locali si opposero alle istituzioni nazionali contro la costruzione di una base militare sui loro campi. Ogni murale è un’opera d’arte a sé stante, ma insieme formano un vero e proprio museo a cielo aperto che attira turisti da tutto il mondo.

Orgosolo è anche un custode delle tradizioni e del folclore sardo. Le feste religiose, come la festa di San Nicola, patrono del paese, sono momenti di grande partecipazione comunitaria, caratterizzati da processioni, musica e danze tradizionali. Il canto a tenore, dichiarato patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO, è una delle espressioni più autentiche della cultura orgolese. Questo canto polifonico, che affonda le sue radici nell’antichità, viene ancora praticato e tramandato di generazione in generazione.