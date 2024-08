Oroscopo 12/18 agosto, la sventura si abbatte sulla vita amorosa di un segno

L’Oroscopo del 12/18 agosto annuncia una settimana difficile in amore per un segno zodiacale, mentre ci sono grandi novità per altri.

Siamo ormai prossimi a Ferragosto e molte famiglie sono già in vacanza. Altri partiranno proprio in prossimità della metà del mese e c’è chi quest’anno, purtroppo, ha pure dovuto rinunciare alle vacanze a ausa dei rincari. In questo scenario si inseriscono le nuove previsioni dell’Oroscopo, che annunciano una settimana molto vivace – non sempre in senso positivo – grazie ai movimenti planetari.

I movimenti celesti, infatti, non sempre generano influenze positive, ed è ciò che sta per accadere proprio dal 12 a 18 agosto; secondo gli astrologi, un segno in particolare dovrà affrontare una delicata e difficile situazione amorosa. Per altre natalità astrali, invece, si prospettano grandi novità, cambiamenti e ondate di fortuna.

Oroscopo 12/18 agosto, sei di questo segno zodiacale? Attenzione, stai per avere una settimana difficile in amore

Nel mese di agosto vedremo la Luna piena solamente il giorno 19 e per molti giorni ci saranno diversi i pianeti retrogradi, tra cui Mercurio in Vergine. Le congiunzioni planetarie innescheranno alcune tensioni in ambito affettivo e della comunicazione, che andranno a danneggiare un segno in particolare, e soprattutto le coppie formate da due segni precisi.

Parliamo del segno del Cancro, che fino ad oggi ha vissuto momenti molto positivi in amore grazie alle influenze positive di Giove e Venere. Ma il cielo sta cambiando e per i cancerini si prospetta una settimana di mezza estate molto difficile. I Cancro hanno maturato aspettative molto alte nei confronti del partner, che sono state disilluse. Molti dei progetti a breve termine non si sono realizzati e le prospettive non sembrano essere positive.

Questo ha innescato nei nativi del segno ampia frustrazione e come sappiamo i Cancro hanno un modo pessimo di reagire all’insoddisfazione personale: diventano aggressivi. I partner dei Cancro dovranno portare molta pazienza soprattutto durante la settimana che va dal 12 al 18 agosto, perché i cancerini sfoggeranno il peggio di sé. Addirittura, se la coppia è formata da un Cancro e una Vergine le tensioni saranno ancora maggiori, e questo a causa dello stress che i Vergine stanno maturando soprattutto in ambito lavorativo.

Fortunatamente, secondo le stelle, l’ondata di sfortuna dovrebbe essere molto breve e già alla fine del mese le congiunzioni celesti torneranno ad essere più generose. I Cancro, però, sono molto impulsivi e potrebbero avvertire un disagio così grande da decidere di mandare tutto all’aria e di interrompere addirittura la relazione. Attenzione dunque, le Stelle consigliano di prendersi qualche giorno di relax e di rimandare le decisioni drastiche alla settimana prossima.