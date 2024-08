Oroscopo fine Agosto, per questi segni la salute non sarà al top: è ora di fare controlli

Agosto è il periodo delle vacanze e della spensieratezza, ma non bisogna trascurare la salute: i segni che dovrebbero fare controlli medici

Per la maggior parte delle persone l’estate è il periodo dell’anno in cui ci si dedica ad attività piacevoli e diverse dalla solita routine. Questo significa che si va più raramente dal medico e si considerano perfettamente normali una costante mancanza di energia, giramenti di testa, abbassamenti di pressione e altri problemi che vengono attribuiti al gran caldo.

Ci sono anche persone che tendono a strafare nel periodo estivo, finendo per pretendere troppo dal loro fisico, che non sempre riesce a stare al passo con le aspettative. Si tratta di una pessima idea: bisogna sempre ascoltare i segnali lanciati dal corpo. L’oroscopo ci dice che a fine agosto alcuni segni zodiacali farebbero meglio a sottoporsi a controlli medici. Vediamo quali sono e perché.

Oroscopo di fine Agosto, problemi di salute per questi tre segni zodiacali: meglio farsi controllare

CAPRICORNO – I nati sotto il segno del Capricorno non sono molto a loro agio d’estate. Pantofolai e di salute un tantino cagionevole, i Capricorno tendono a detestare la vita iperattiva tipica della bella stagione, le continue sudate e la pressione che si abbassa inesorabilmente. In realtà c’è un motivo per cui detestano la bella stagione: i malanni a cui sono soggetti più spesso si fanno sentire proprio in estate. Il consiglio è quindi quello di controllare soprattutto la pressione e verificare le intolleranze alimentari: la possibilità di mangiare qualcosa che possa far loro male è molto alta.

ACQUARIO – Nonostante il fatto che siano spesso persone iperattive, gli Acquario hanno spesso problemi di salute legati alla cattiva circolazione. Spesso infatti i nati di questo segno d’estate lamentano gambe pesanti e gonfiori diffusi. Il consiglio è di non trascurare questo tipo di sintomi e possibilmente fare un controllo per assicurarsi che le cose non stiano peggiorando rispetto al solito. Da tenere sotto controllo soprattutto possibili trombosi e vene varicose, che sono un vero e proprio tormento della stagione calda.

SAGITTARIO – I nati sotto il segno del Sagittario tendono a strafare in ogni occasione e soprattutto a sentirsi invincibili quando sono presi dall’entusiasmo per qualche nuova impresa o per la loro ultima passione. Per questo motivo possono spesso trascurare i segnali inviati dal corpo: dolori muscolari, dolori ossei o bruciori di stomaco sono tutti sintomi che i Sagittario tendono a ignorare del tutto fino a che non si trasformano in malanni seri che li costringerà a fermarsi completamente per recuperare uno stato di salute stabile. Il consiglio delle stelle è di non strafare e soprattutto di rallentare il ritmo, dando al fisico il tempo di recuperare.