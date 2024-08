Sete: come nasce e da cosa dipende lo stimolo?

Lo stimolo della sete è innescato da uno squilibrio tra l’acqua e i sali presenti nel sangue. Quando il volume del plasma, cioè la componente liquida del sangue, si riduce o la concentrazione di sali disciolti aumenta, il corpo invia un segnale che indica la necessità di reintegrare i liquidi.

Questo stimolo ha origine in una specifica area dell’ipotalamo, chiamata centro della sete, dove i recettori noti come osmocettori attivano il riflesso della sete quando l’osmolarità del plasma supera i livelli normali.

Se la sensazione di sete persiste in modo continuo e non si attenua neppure dopo aver bevuto, potrebbe essere un sintomo di un problema fisico o psicologico. Bere eccessivamente, infatti, può comportare rischi per la salute e portare a una condizione nota come “iperidratazione”.

Per vari motivi, lo stimolo della sete è meno sviluppato nei bambini e negli anziani. Nei neonati e nei bambini, il rischio di disidratazione è maggiore poiché i recettori che attivano il riflesso della sete non sono ancora completamente sviluppati; negli anziani, invece, il meccanismo che regola lo stimolo della sete tende a indebolirsi con l’età, tanto che alcuni possono non avvertire più la sensazione di sete.